Aktuálne: Explózia v Martine. Pred domom podnikateľa mala vybuchnúť bomba

V Martine v noci explodovala bomba nastražená pred rodinným domom.
V noci zo stredy 26. novembra na štvrtok 27. novembra otriasla jednou z ulíc v Martine explózia. Informovali o tom tvnoviny. Páchateľ mal umiestniť pred dom bombu. V rodinnom dome údajne býva bratislavský podnikateľ s jeho rodinnou.
Výbušninu mal páchateľ umiestniť a o niekoľko hodín ju odpáliť pravdepodobne na diaľku. Zábery vraj zachytila kamera.
V čase výbuchu v dome nikto nebol. Polícia udalosť vyšetruje, bližšie informácie zatiaľ neposkytli.
