TASR
dnes 13. decembra 2025 o 8:00
Čas čítania 1:16

FOTO: Do služby po Slovensku nastúpili prvé žandárske hliadky. Spoznáš ich podľa polepu na aute

FOTO: Do služby po Slovensku nastúpili prvé žandárske hliadky. Spoznáš ich podľa polepu na aute
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Žandársky zbor má k dispozícii približne 1 500 vycvičených záujemcov.

V piatok večer nastúpili do služby naprieč Slovenskom prvé žandárske hliadky. Počas prvej služby je ich nasadených sedem – dve v Malackách, jedna v Bánovciach nad Bebravou, dve v Kapušanoch a ďalšie dve v Slovenskej Ľupči. Na tlačovej konferencii v Malackách o tom v piatok večer informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).


„Do dnešného dňa sa prihlásilo viac ako 1100 profesionálnych vojakov, viac ako 250 policajtov, ktorí sú v aktívnej službe, ale aj ďalších viac ako 200 policajtov, ktorí sú čerstvo po aktívnej službe. Máme záujem aj o ďalších. Do dnešnej dňa sme vycvičili viac ako 340 už aktívnych žandárov, ktorí budú postupne nasadzovaní do jednotlivých služieb,“ uviedol Kaliňák.


Ako šéf rezortu obrany doplnil, v rámci Žandárskeho zboru aktuálne dokáže pôsobiť 40 hliadok. Znamenalo by to využitie približne 1500 vycvičených záujemcov.

žandári žandári žandári žandári
Šutaj Eštok povedal, že žandári budú pôsobiť pod vedením polície. Zdôraznil, že podobné zložky fungujú aj v iných krajinách. „Je to jedna zo súčastí tej mozaiky bezpečnostnej architektúry v rámci Slovenska. Je to Policajný zbor, sú to žandári a my dnes veľmi intenzívne diskutujeme aj s predstaviteľmi mestských a obecných polícií, aby sme ich kompetencie zásadným spôsobom posilnili,“ uviedol.

Služobné autá so žandárskym polepom

Žandári v službe pôsobia na služobných autách so žandárskym polepom. Aktuálne nosia vojenské rovnošaty so žltým rukávnikom. Kaliňák si nemyslí, že je potrebné, aby dostali uniformy, ktoré by sa viac podobali na policajné rovnošaty. Zdôraznil, že žandárov platí ministerstvo obrany tak, ako aj inde vo svete. Nevylúčil však, že v budúcnosti sa môže uniforma zmeniť.


Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom môžu pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci vo svojom voľnom čase za finančnú odmenu. Žandári budú pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach, či na miestach, kde počty policajtov nie sú dostatočné.

12. decembra 2025 o 16:09 Čas čítania 0:42 AKTUÁLNE: ŽSR majú nové vedenie. Generálnym riaditeľom sa stane Miroslav Garaj AKTUÁLNE: ŽSR majú nové vedenie. Generálnym riaditeľom sa stane Miroslav Garaj
12. decembra 2025 o 18:31 Čas čítania 0:23 Nahí turisti vyšli na známu horu. Záchranárov ich nebezpečný prístup pobúril Nahí turisti vyšli na známu horu. Záchranárov ich nebezpečný prístup pobúril
12. decembra 2025 o 17:46 Čas čítania 0:28 14-ročnému chlapcovi v Bratislave vybuchla v ruke pyrotechnika. Zraneného tínedžera museli hospitalizovať 14-ročnému chlapcovi v Bratislave vybuchla v ruke pyrotechnika. Zraneného tínedžera museli hospitalizovať
žandári
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
