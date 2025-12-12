Nahí turisti ohrozujú svojím konaním vlastné zdravie.
Na vrchole Babej hory vo výške 1 725 metrov nad morom sa minulý víkend prechádzali dvaja takmer nahí muži. Mali na sebe iba topánky s ponožkami, informuje portál Wadowice24. Záchranári upozorňujú, že kvôli podobným nezodpovedným turistom museli už viackrát zasahovať.
Najvážnejší incident sa odohral v roku 2021, keď zachraňovali kriticky podchladenú ženu. Tá nebola schopná sama zostúpiť a museli ju transportovať v tepelnej ochrane do nemocnice.
Zimné počasie v horách je mimoriadne zradné a premenlivé. Záchranári preto dôrazne apelujú na turistov, aby nehazardovali so zdravím, zvolili adekvátne zimné oblečenie a nepodceňovali vysokohorské podmienky..
