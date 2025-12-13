Pellegrini podľa Danka sklamal SNS a stratil dôveru strany.
Prezident SR Peter Pellegrini stratil dôveru koaličnej SNS. Strana ho už nikdy nepodporí do žiadnej funkcie. Vyhlásil to líder SNS Andrej Danko vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku. Opätovne Pellegriniho skritizoval, najmä v súvislosti s vetovaním zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
„Najprv si zradil Roberta Fica v 2020. O tom, ako si sa stal premiér v 2018, ani nejdem rozprávať. Založil si si stranu, pri zostavovaní vlády si si vypýtal ministerstvá, kde máš dlhé prsty (...) a na konci dňa zákon, ktorý horko-ťažko schválime v parlamente, ty len tak vrátiš,“ odkázal Danko Pellegrinimu s tým, že tak „hodil Hlas-SD cez palubu“.
Danko zároveň tvrdí, že prezident vedel, aké napätie vyvolá opätovné hlasovanie o tomto zákone. Je preto podľa neho zodpovedný za potýčky, ku ktorým došlo vo štvrtok (11. 12.) medzi poslancami v Národnej rade (NR) SR. „Nesieš plnú zodpovednosť za ten bordel v parlamente,“ skonštatoval.
Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidenta a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní.
Prezident Pellegrini reagoval, že zákon nepodpíše ani po prelomení veta a trvá na svojich dôvodoch. Hlavné výhrady sú:
- Neoprávnené skrátené konanie.
- Nedostatočná ochrana obetí trestných činov.
- Nevyriešené výhrady Európskej komisie s možnými negatívnymi dopadmi pre Slovensko.