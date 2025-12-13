Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 13. decembra 2025 o 7:24
Čas čítania 0:22

Štát plánuje nové pravidlá odpočtu DPH pri autách. Tieto zmeny v roku 2026 ovplyvnia slovenských vodičov

Štát plánuje nové pravidlá odpočtu DPH pri autách. Tieto zmeny v roku 2026 ovplyvnia slovenských vodičov
Zdroj: Freepik

Zmeny sa týkajú firiem a podnikateľov.

Od januára 2026 budú platiť nové pravidlá odpočtu DPH pri autách. Firmy a podnikatelia, ktorí používajú osobné autá sčasti aj na súkromné účely, môžu odpočítať z DPH len 50 %. Platí to pri kúpe, leasingu a aj pri pohonných látkach, servise, opravách a ďalších nákladoch súvisiacich s prevádzkou auta.

Plný 100-percentný odpočet zostáva možný iba pri vozidlách, ktoré sa využívajú výlučne na podnikanie, čo bude potrebné preukazovať dôkladnou evidenciou jázd. Typicky pôjde o autá taxi služieb, autoškoly, prenájmu či prepravy osôb.

O zvyšných zmenách platných od roku 2026 si prečítaš v tomto článku.
investovanie, peniaze, sporenie
Zdroj: Unsplash/Mathieu Stern
