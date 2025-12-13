Zmeny sa týkajú firiem a podnikateľov.
Od januára 2026 budú platiť nové pravidlá odpočtu DPH pri autách. Firmy a podnikatelia, ktorí používajú osobné autá sčasti aj na súkromné účely, môžu odpočítať z DPH len 50 %. Platí to pri kúpe, leasingu a aj pri pohonných látkach, servise, opravách a ďalších nákladoch súvisiacich s prevádzkou auta.
Plný 100-percentný odpočet zostáva možný iba pri vozidlách, ktoré sa využívajú výlučne na podnikanie, čo bude potrebné preukazovať dôkladnou evidenciou jázd. Typicky pôjde o autá taxi služieb, autoškoly, prenájmu či prepravy osôb.
O zvyšných zmenách platných od roku 2026 si prečítaš v tomto článku.
