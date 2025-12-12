Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 12. decembra 2025 o 16:26
Čas čítania 1:00

Fico sa obul do Pellegriniho. Nevie, ako chutí 9 mm guľka v bruchu, odkázal prezidentovi

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fico sa obul do Pellegriniho. Nevie, ako chutí 9 mm guľka v bruchu, odkázal prezidentovi
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Prezident podľa premiéra nevie, čo je to posielať ľudí do väzby bez dôkazov.

Premiér Róbert Fico kritizoval na sociálnej sieti prezidenta Petra Pellegriniho. Uviedol, že rešpektuje jeho právo na vetovanie zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), no myslí si, že prezident tak koná kvôli pozitívnej pozornosti médií a vnútropolitickej situácii v strane Hlas – SD. Poznamenal, že je to pre Pellegriniho sebazničujúce.

„Ďakujem vládnej koalícii, že dnes opätovne schválila veto prezidenta k zákonu o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Peter Pellegrini nevie, čo to je posielať ľudí do väzby bez dôkazov alebo ako chutí deväťmilimetrová guľka v bruchu. Prezident SR v mojich očiach zlyhal nie pre zákon, ale preto, lebo sa postavil na stranu ľudí, ktorí nás zatvárali a na nás strieľali,“ napísal premiér.

Prišiel o podporu Smeru-SD

Fico deklaroval, že Smer bude vždy rešpektovať hlavu štátu. „Bude to náš prezident SR, ale v nasledujúcich prezidentských voľbách nemá našu žiadnu podporu,“ doplnil Fico.

Poslanci NR SR prelomili veto prezidenta a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie ÚOO na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradí doterajší ÚOO. Nový úrad okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.

Pellegrini reagoval, že ani po prelomení veta zákon nepodpíše. Trvá na svojich dôvodoch. Poukazoval na absenciu dôvodov na skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.

12. decembra 2025 o 15:31 Čas čítania 0:48 Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 6 mesiacov. Toto je dôvod Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 6 mesiacov. Toto je dôvod
12. decembra 2025 o 14:01 Čas čítania 0:26 Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu? Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
12. decembra 2025 o 13:22 Čas čítania 0:24 Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Peter Pellegrini Politici Robert Fico Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
dnes o 12:36
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
dnes o 09:40
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
dnes o 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 10:11
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
5. 12. 2025 6:31
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
7. 12. 2025 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
8. 12. 2025 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia pred 20 minútami
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie pred 3 hodinami
Toto sú najvplyvnejšie ženy roku 2025: V rebríčku od Forbes nájdeš Ursulu von der Leyen, ale aj Taylor Swift dnes o 14:52
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025 dnes o 14:07
Na oblohe v decembri môžeš vidieť „vianočnú hviezdu“. Čo v skutočnosti sledujeme? dnes o 12:51
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe dnes o 12:08
Čo najviac zaujímalo Slovákov v roku 2025? Na Google sme hľadali Bianku Rumanovú, Labubu, ale aj stolárstvo dnes o 11:13
TIME vyhlásil Osobnosť roka 2025. Nie je to však konkrétny človek dnes o 10:04
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou dnes o 10:00
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž dnes o 09:17
Slovensko Všetko
V slovenských lekárňach chýbajú lieky. Je to celoeurópsky problém, ktorý pretrváva už roky
pred 11 minútami
V slovenských lekárňach chýbajú lieky. Je to celoeurópsky problém, ktorý pretrváva už roky
Problém nedostupnosti sa netýka len liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok.
Nahí turisti vyšli na známu horu. Záchranárov ich nebezpečný prístup pobúril
pred 52 minútami
Nahí turisti vyšli na známu horu. Záchranárov ich nebezpečný prístup pobúril
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
dnes o 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Prezident sa postavil koalícii. Kontroverzný zákon o ÚOO odmieta podpísať aj po prelomení veta
dnes o 12:59
Prezident sa postavil koalícii. Kontroverzný zákon o ÚOO odmieta podpísať aj po prelomení veta
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
dnes o 14:01
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 6 mesiacov. Toto je dôvod
pred 3 hodinami
Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 6 mesiacov. Toto je dôvod
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
včera o 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
dnes o 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
dnes o 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
včera o 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
pred 3 dňami
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia