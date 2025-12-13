Otváracia doba je dostupná aj na výveskách, na webovej stránke Slovenskej pošty a v mobilnej aplikácii.
Pobočky Slovenskej pošty budú cez nadchádzajúce vianočné sviatky, na Nový rok a na Troch kráľov zatvorené. Ako v piatok informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová, pobočky budú zatvorené v dňoch pracovného pokoja 24. až 26. decembra, počas štátneho sviatku 1. januára 2026 aj v deň pracovného pokoja 6. januára.
V sobotu 27. decembra a nedeľu 28. decembra budú otváracie hodiny pôšt ako v sobotu, resp. v nedeľu. V pondelok 29. a utorok 30. decembra budú mať otvorené ako v pracovný deň, v stredu 31. decembra budú otváracie hodiny skrátené. V piatok 2. januára budú fungovať ako v pracovný deň.
„Slovenská pošta odporúča zákazníkom, aby si vybavenie poštových služieb plánovali s ohľadom na uvedené obmedzenia,“ uviedla Peterová. Ako dodala, úprava otváracích hodín pre jednotlivé pobočky 31. decembra je dostupná na výveskách, na webovej stránke Slovenskej pošty a v mobilnej aplikácii.