Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 13. decembra 2025 o 9:20
Čas čítania 1:02

Severokórejskí vojaci v Rusku plnili nebezpečné úlohy. Zosnulým Kim Čong-un udelil štátne vyznamenania

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Severokórejskí vojaci v Rusku plnili nebezpečné úlohy. Zosnulým Kim Čong-un udelil štátne vyznamenania
Zdroj: TASR/AP

V apríli Severná Kórea prvý raz potvrdila nasadenie svojich vojakov, aby podporila Rusko vo vojne proti Ukrajine.

Severná Kórea vyslala v tomto roku vojakov do Ruska na odmínovanie Kurskej oblasti. Povedal to severokórejský vodca Kim Čong-un v prejave, ktorý odvysielali štátne médiá.


V súvislosti s nebezpečnými úlohami, ktoré boli pridelené severokórejským vojakom v Kurskej oblasti, sú takéto vyjadrenia zo strany Pchjongjangu pomerne zriedkavé. Severná Kórea vyslala tisíce vojakov, aby bojovali na strane Ruska počas invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už takmer štyri roky.

Rusko im za to poskytlo podporu

Podľa analytikov Rusko za to poskytuje Severnej Kórei finančnú pomoc, vojenské technológie a dodávky potravín a energií, ktoré jej umožňujú obchádzať prísne medzinárodné sankcie uvalené na jadrový a raketový program.


Kim Čong-un ocenil návrat ženijného pluku a podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA povedal, že jeho vojaci „počas prestávok pri odmínovacích prácach písali listy do svojich rodných miest a dedín“.


Vo svojom prejave na piatkovom slávnostnom privítaní Kim Čong-un uviedol, že počas 120 dní od nasadenia pluku v auguste došlo k „srdcervúcej strate deviatich životov“. Zosnulým vojakom udelil štátne vyznamenania.


Vojakom sa podľa neho podarilo „dosiahnuť zázrak, keď v priebehu menej ako troch mesiacov premenili rozsiahle nebezpečné územie na bezpečnú oblasť“.


V apríli Severná Kórea prvý raz potvrdila nasadenie svojich vojakov, aby podporila Rusko vo vojne proti Ukrajine. Podľa odhadov vyslala celkovo 14-tisíc vojakov vrátane 3-tisíc armádnych príslušníkov ako posily, ktoré nahradili jej straty. Bez obrnených vozidiel a skúseností s bojmi s dronmi zaznamenali ťažké straty, rýchlo sa však adaptovali.


Na záberoch zverejnených agentúrou KCNA z piatkovej veľkolepej slávnosti v Pchjongjangu objíma usmiaty Kim Čong-un vojakov, ktorí sa vrátili, pričom niektorí z nich sedeli na invalidných vozíkoch.

13. decembra 2025 o 8:35 Čas čítania 0:52 VIDEO: Danko kritizuje veto prezidenta: „Nesieš plnú zodpovednosť za bordel v parlamente“ VIDEO: Danko kritizuje veto prezidenta: „Nesieš plnú zodpovednosť za bordel v parlamente“
13. decembra 2025 o 8:00 Čas čítania 1:16 FOTO: Do služby po Slovensku nastúpili prvé žandárske hliadky. Spoznáš ich podľa polepu na aute FOTO: Do služby po Slovensku nastúpili prvé žandárske hliadky. Spoznáš ich podľa polepu na aute
13. decembra 2025 o 6:44 Čas čítania 0:34 Slovenská pošta počas sviatkov: Pozri si, ktoré dni bude zatvorená Slovenská pošta počas sviatkov: Pozri si, ktoré dni bude zatvorená
Kim Čong-un
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Kim Čong-un Rusko Rusko-ukrajinský konflikt Severná Kórea Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
včera o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 09:40
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
pred 2 dňami
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
včera o 14:01
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
včera o 12:36
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
včera o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 13:22
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 09:40
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
pred 2 dňami
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
7. 12. 2025 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
8. 12. 2025 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
9. 12. 2025 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia včera o 19:03
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie včera o 15:59
Toto sú najvplyvnejšie ženy roku 2025: V rebríčku od Forbes nájdeš Ursulu von der Leyen, ale aj Taylor Swift včera o 14:52
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025 včera o 14:07
Na oblohe v decembri môžeš vidieť „vianočnú hviezdu“. Čo v skutočnosti sledujeme? včera o 12:51
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe včera o 12:08
Čo najviac zaujímalo Slovákov v roku 2025? Na Google sme hľadali Bianku Rumanovú, Labubu, ale aj stolárstvo včera o 11:13
TIME vyhlásil Osobnosť roka 2025. Nie je to však konkrétny človek včera o 10:04
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou včera o 10:00
Zahraničie Všetko
Ukrajina by sa mala do roku 2027 stať členom EÚ. Toto je nový mierový plán
včera o 17:26
Ukrajina by sa mala do roku 2027 stať členom EÚ. Toto je nový mierový plán
EÚ by mala podľa novej verzie mierového plánu prijať o pár rokov nového člena.
Ako jazdiť lacnejšie v čase drahých palív? Experti radia jedinú metódu, ktorá funguje na všetkých autách
včera o 05:46
Ako jazdiť lacnejšie v čase drahých palív? Experti radia jedinú metódu, ktorá funguje na všetkých autách
Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu
pred 2 dňami
Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu
Japonsko zasiahlo zemetrasenie. Obyvateľov varujú pred tsunami
včera o 07:08
Japonsko zasiahlo zemetrasenie. Obyvateľov varujú pred tsunami
Automobilka Porsche čelí najväčšej kríze za posledné roky. Ohrozené je každé štvrté pracovné miesto, firma zvažuje presun výroby
pred 2 dňami
Automobilka Porsche čelí najväčšej kríze za posledné roky. Ohrozené je každé štvrté pracovné miesto, firma zvažuje presun výroby
VIDEO: Bulharský premiér pod tlakom protestov odstúpil. Vláda končí po necelom roku
pred 2 dňami
VIDEO: Bulharský premiér pod tlakom protestov odstúpil. Vláda končí po necelom roku
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
včera o 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 2 dňami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia