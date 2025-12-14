Podľa vyšetrovateľov útok mohol mať islamistický motív.
Nemecká polícia zadržala päť osôb podozrivých z plánovania útoku na vianočné trhy v južnom Nemecku. V sobotu o tom informovala prokuratúra v Mníchove. Podozriví podľa vyšetrovateľov údajne pripravovali útok v oblasti Dingolfing v spolkovej krajine Bavorsko.
Útok mohol mať islamistický motív
Na štyroch mužov vydali zatykače, piateho vzali do preventívnej väzby. Prokuratúra predpokladá, že plánovaný útok mohol mať islamistický motív a podozriví ho chceli spáchať pomocou vozidla. Zároveň však zdôraznila, že v prípade všetkých zadržaných platí prezumpcia neviny.
Medzi podozrivými je 56-ročný Egypťan, 37-ročný Sýrčan a traja muži z Maroka vo veku 22, 28 a 30 rokov. Podľa predbežných zistení Egypťan v mešite v oblasti Dingolfing-Landau údajne vyzýval na útok. Kedy mali spáchať činy a aké konkrétne plány mali, zatiaľ nie je známe.
Ako prvý o prípade informoval denník Bild. Podozrivých zadržali pravdepodobne už v piatok, pričom v sobotu podozrivých predviedli pred sudcu. Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann ocenil rýchlu spoluprácu bezpečnostných zložiek, vďaka ktorej úspešne zabránili možnému útoku.