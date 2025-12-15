Okrem poľadovice platí pre celé územie Slovenska až do utorkového poludnia aj výstraha pred hmlou.
Takmer polovicu územia Slovenska v pondelok ohrozuje poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu platnú až do utorka (16. 12.) do 10.00 h.
Výstraha sa týka celého Bratislavského kraja s výnimkou okresu Senec, ďalej celého Banskobystrického kraja a vybraných oblastí Nitrianskeho, Košického a Prešovského kraja. Okrem poľadovice platí pre celé územie Slovenska až do utorkového poludnia aj výstraha pred hmlou.
