Nehoda sa zaobišla bez zranení, škoda však presiahla 26-tisíc eur.
V Gerlachove v okrese Poprad došlo dnes dopoludnia k dopravnej nehode autobusu. Päťdesiatšesťročný vodič z doposiaľ neznámeho dôvodu zišiel s vozidlom mimo cestu a narazil do oplotenia troch rodinných domov a jednej garáže, informuje Polícia SR - Prešovský kraj na sociálnej sieti.
Pri nehode sa nikto nezranil a dychová skúška u vodiča potvrdila, že nebol pod vplyvom alkoholu. Predbežná výška majetkovej škody bola vyčíslená na približne 26 500 eur. Dopravná nehoda bola vyriešená priamo na mieste v blokovom konaní.
15. decembra 2025 o 13:00 Čas čítania 0:55 Alojz Hlina pred Prezidentským palácom vystavil plagát s nápisom „Mafia“
15. decembra 2025 o 12:22 Čas čítania 0:39 Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur