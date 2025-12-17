Novelu zákona o sociálnom poistení podpísal prezident Peter Pellegrini.
Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, sa bude započítavať do dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Novela nadobudne účinnosť od januára budúceho roka.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť realizáciu ústavného práva podľa článku Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že nemožnosť vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa počas zákonom ustanovenej doby po jeho narodení nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v predkladacej správe.
Novela upravuje nový, alternatívny postup na určenie sumy dôchodku. Docieli, že obdobie dôchodkového poistenia budú hodnotiť v zásade rovnako ako zárobkovú činnosť. Poistenec bude mať za obdobie, v ktorom sa stará o dieťa do dovŕšenia veku troch rokov alebo do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, individuálny vymeriavací základ.
Ten zodpovedá priemerným zárobkom počas jeho pracovného života. Zároveň sa umožňuje súbeh povinného dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s povinným dôchodkovým poistením zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.
Dôchodky priznané v roku 2026 vypočítajú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2025. Následne ich prepočítajú spolu s dôchodkami vypočítanými podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2004 v termíne do 31. decembra 2031. Novela tiež garantuje zachovanie súčasnej úrovne dôchodkového poistenia za obdobia starostlivosti o dieťa.
Cieľom novely je zvýšiť úroveň dôchodkového zabezpečenia aj ďalším osobám, za ktoré v súčasnosti platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Ide o poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, ohrozeného svedka alebo chráneného svedka, vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy či fyzickú osobu, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok z dôvodu útlmu banskej činnosti.