Lukáš Turčan
dnes 17. decembra 2025 o 12:16
Čas čítania 0:31

Obľúbenú pamiatku Ríma už nenavštíviš zadarmo. K Fontáne di Trevi budeš platiť vstupné

Obľúbenú pamiatku Ríma už nenavštíviš zadarmo. K Fontáne di Trevi budeš platiť vstupné
Zdroj: Unsplash/Michele Bitetto

Mesto Rím zavádza vstupné k známej lokalite.

Mesto Rím plánuje zaviesť vstupné k fontáne di Trevi, už od 7. januára 2026. Informovali o tom TVnoviny

Podľa dostupných informácií turisti budú musieť zaplatiť za vstup k fontáne dve eurá, obyvateľov Ríma sa to netýka. Mesto očakáva, že poplatok prinesie 20 miliónov eur ročne. Fontánu za posledného polroka navštívilo 5,3 milióna ľudí.  Úrady posledný rok regulujú počet návštevníkov, naraz tam môže byť maximálne 400 ľudí. 

Ak niekto vstúpi do fontány, musí zaplatiť pokutu 450 eur.

Združenie Codacons, ktoré v Taliansku ochraňuje spotrebiteľov s poplatkom nesúhlasí: „Veríme, že zavádzanie platených vstupov je poškodením turistov, ktorí musia mať možnosť bezplatne si užívať krásy Ríma, aj preto, že peniaze vyzbierané prostredníctvom poplatkov uložených turistom často nie sú použité na zlepšenie služieb pre verejnosť, ale len na zaplátanie rozpočtových dier.“

Fontána di Trevi.
Fontána di Trevi. Zdroj: TASR/AP
Správy zo sveta
