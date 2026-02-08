Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 8. februára 2026 o 9:52
Čas čítania 0:57

Vlastníš BMW, Mercedes alebo motorku Honda? Inšpekcia zistila technické problémy a nedostatky

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vlastníš BMW, Mercedes alebo motorku Honda? Inšpekcia zistila technické problémy a nedostatky
Zdroj: TASR/Roman Hanc

SOI vydala varovanie pre majiteľov áut značky BMW, Mercedes, Alfa Romeo a motoriek Honda.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje majiteľov áut BMW, Mercedes a Alfa Romeo a motoriek Honda. Zistila možné technické problémy a nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla. Informuje o tom portál Trnavak.

BMW

BMW Slovensko oznámilo zvolávaciu akciu pre modely X3 a X3M (34 vozidiel na Slovensku).

Problém je v nedostatočne pevnom skrutkovom spoji koľajnicového systému batožiny, ktorý môže zvýšiť riziko úrazu pri nehode. Oprava spočíva vo výmene skrutiek v batožinovom priestore.

Mercedes

Mercedes-Benz Slovakia ohlásil dve zvolávacie akcie pre model CLA.

Problém sa týka zámkov bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca, ktoré pri čelnom náraze môžu omylom povoliť a zvýšiť riziko zranenia. Riešením je výmena zámkov v autorizovanom servise.

Alfa Romeo

F Automobil Import hlási zvolávaciu akciu pre model Alfa Romeo Tonale MHEV/PHEV (26 vozidiel na Slovensku).

Problém je v brzdovom pedáli, ktorý môže pri brzdení zlyhať, znížiť brzdný účinok a zvýšiť riziko nehody. Riešením je správne upevnenie pedála v servise.

Motorky Honda

Pri motocykloch CBR650RA a CBR650RAC hrozí skrat v káblovom zväzku blikačov, ktorý môže spôsobiť nefunkčné svetlá a zníženú viditeľnosť za tmy.

Modely CBR600R a CB1000S/SPS majú problém so spotrebou oleja, čo môže viesť k zadretiu motora a riziku pádu. V servise vykonajú kontrolu, doplnenie oleja alebo výmenu motora.

21. decembra 2025 o 7:02 Čas čítania 4:03 Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom

Všetky opravy sa vykonávajú v autorizovaných servisoch. Zvolávacie akcie sú preventívne, cieľom je odstrániť poruchy skôr, než vznikne riziko. Majitelia by preto nemali návštevu servisu odkladať. Ak bolo vozidlo medzičasom predané, výrobcovia žiadajú pôvodného majiteľa o poskytnutie kontaktu na nového vlastníka.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Unsplash/Kathy/na voľné použitie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Doprava
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 dňami
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 hodinami
17-ročný syn Maroša Kramára mal autonehodu. Šoféroval pod vplyvom alkoholu a bez vodičáka
17-ročný syn Maroša Kramára mal autonehodu. Šoféroval pod vplyvom alkoholu a bez vodičáka
1
včera o 11:23
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
pred 4 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 12:41
Maximálna materská je v roku 2026 vyše 2 300 eur mesačne. Ako ju získať?
Maximálna materská je v roku 2026 vyše 2 300 eur mesačne. Ako ju získať?
pred 3 dňami
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 4 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 3 dňami
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
1
včera o 11:23
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
včera o 12:41
Maximálna materská je v roku 2026 vyše 2 300 eur mesačne. Ako ju získať?
Maximálna materská je v roku 2026 vyše 2 300 eur mesačne. Ako ju získať?
pred 3 dňami
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
pred 4 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2. 2. 2026 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
2. 2. 2026 9:38
Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur
Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur
Lifestyle news
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
pred 6 minútami
Slovenskí fanúšikovia majú dôvod na radosť: Petra Vlhová bude štartovať na ZOH 2026
pred hodinou
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
včera o 17:14
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
včera o 15:54
VIDEO: Veľké prepúšťanie a rušenie hier. Čo sa deje s herným štúdiom Ubisoft?
včera o 15:35
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili album ESS2. Na túto show Subdeck a ani Bratislava tak skoro nezabudnú
včera o 12:02
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
pred 2 dňami
Založila si Ariana Grande tajný profil na Instagrame? Fanúšikovia riešia kontroverzný obsah a zvláštne príspevky s jedlom
pred 2 dňami
Gabryell po koncerte skončil v nemocnici so zápalom: „Keď sa to zopakuje, budem musieť so shows skončiť“
pred 2 dňami
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbehu po tretej časti
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
17-ročný syn Maroša Kramára mal autonehodu. Šoféroval pod vplyvom alkoholu a bez vodičáka
pred 2 hodinami
17-ročný syn Maroša Kramára mal autonehodu. Šoféroval pod vplyvom alkoholu a bez vodičáka
Pri dychovej skúške mu namerali 1,27 promile.
Známy žilinský klub ľudí pozýval na „Epstein Party“. Polícia kontroverznú reklamu preveruje
včera o 17:53
Známy žilinský klub ľudí pozýval na „Epstein Party“. Polícia kontroverznú reklamu preveruje
Rybári, pozor: Ryby z tejto rieky v žiadnom prípade nejedzte. Obsahujú ťažké kovy, ktoré môžu spôsobiť rakovinu
včera o 13:19
Rybári, pozor: Ryby z tejto rieky v žiadnom prípade nejedzte. Obsahujú ťažké kovy, ktoré môžu spôsobiť rakovinu
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
1
včera o 11:23
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
TEDi upozorňuje na nebezpečný produkt, ktorý museli stiahnuť z predaja. Ak ho máš doma, vráť ho
pred 2 dňami
TEDi upozorňuje na nebezpečný produkt, ktorý museli stiahnuť z predaja. Ak ho máš doma, vráť ho
Pár dní pred výplatou a tvoja peňaženka zíva prázdnotou? Odborníčka radí jednoduchý spôsob, ako si navýšiť úspory
včera o 13:58
Pár dní pred výplatou a tvoja peňaženka zíva prázdnotou? Odborníčka radí jednoduchý spôsob, ako si navýšiť úspory
Ekonomika Všetko
PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny
včera o 08:46
PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny
pred 2 hodinami
Kryptofirma ľuďom omylom poslala bitcoiny v hodnote 40 miliárd dolárov. Následne im účty zablokovala
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
Slovensko Všetko
17-ročný syn Maroša Kramára mal autonehodu. Šoféroval pod vplyvom alkoholu a bez vodičáka
pred 2 hodinami
17-ročný syn Maroša Kramára mal autonehodu. Šoféroval pod vplyvom alkoholu a bez vodičáka
včera o 17:53
Známy žilinský klub ľudí pozýval na „Epstein Party“. Polícia kontroverznú reklamu preveruje
včera o 13:19
Rybári, pozor: Ryby z tejto rieky v žiadnom prípade nejedzte. Obsahujú ťažké kovy, ktoré môžu spôsobiť rakovinu
Zahraničie Všetko
V obľúbenej dovolenkovej destinácii vypukla epidémia salmonelózy a bacilovej červienky. Hlásia prvé obete
dnes o 06:34
V obľúbenej dovolenkovej destinácii vypukla epidémia salmonelózy a bacilovej červienky. Hlásia prvé obete
1
včera o 09:25
Vodiči, pozor: Táto novinka zaskočí mnohých Slovákov. Stačí chvíľka nepozornosti a hrozí pokuta až 700 eur
pred 3 hodinami
KFC reaguje na obvinenia z predaja pokazeného mäsa: „Jedlo v našich reštauráciách je bezpečné“

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
pred 4 dňami
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Prečo peniaze nevracali a aké dôsledky môžu mať kauzy tzv. haciend pre Slovensko?
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
pred 4 dňami
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
4. 2. 2026 5:43
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
3. 2. 2026 13:30
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia