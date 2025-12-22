Kategórie
Natália Mišániová
dnes 22. decembra 2025 o 12:21
Čas čítania 0:32

VIDEO: Premiér Fico korčuľoval cez tunel Višňové. Reaguje na kritikov projektu

Zdroj: Robert Fico (Facebook)

Zdôraznil, že infraštruktúra má slúžiť na zlepšenie života ľudí.

Premiér Robert Fico zverejnil na Facebooku video z tunela Višňové, na ktorom sa symbolicky previezol na korčuliach. Príspevok doplnil výrazným odkazom o rozdielnych pohľadoch na veľké infraštruktúrne projekty.

„Neuverteľné je, že aj pri otvorení tunela Višňové stále existujú dva svety,“ napísal premiér. Podľa neho na jednej strane stoja tí, ktorí projekt v minulosti nepodporovali alebo mu bránili, a dnes ho kritizujú. Na druhej strane sú ľudia, ktorí podľa jeho slov vedia, čo znamená dotiahnuť náročnú stavbu do úspešného konca.

Fico zdôraznil, že on sa zaraďuje k tým, ktorí majú z dokončenia projektu radosť. „Slovákom tunel Višňové zlepší život – a to je základná misia práce politika,“ dodal premiér.

Prečítaj si celý článok o tom, ako tunel Višňové vznikal, aké kauzy sú s ním spojené a prečo jeho výstavba trvala neuveriteľných 27 rokov.
Robert Fico
Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková
