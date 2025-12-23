Zo zariadenia odišli v pondelok.
Trnavská krajská polícia vyhlásila na sociálnej sieti pátranie po dvoch nezvestných mladíkoch. Sedemnásťroční Adrián F. a Lukáš L. odišli v pondelok (22. 12.) popoludní zo zariadenia v Seredi, kde momentálne žijú.
„Obaja chlapci odišli zo zariadenia včera okolo 14.00 h. Doteraz o sebe nepodali nikomu známemu žiadnu správu. Pri odchode si zobrali doklady aj finančnú hotovosť,“ priblížila polícia detaily zmiznutia.
Popis hľadaných osôb:
- Adrián (17): Hoci má sedemnásť rokov, pôsobí starším dojmom. Meria 168 centimetrov a má silnejšiu postavu, čierne vlasy a hnedé oči. Nosí dioptrické okuliare. Naposledy mal na sebe tmavú bundu, tmavé tepláky a bledé topánky. Na chrbte niesol ruksak s oblečením.
- Lukáš (17): Aj on vyzerá staršie, než je jeho skutočný vek. Meria 175 centimetrov a má štíhlu postavu, krátke čierne vlasy a hnedé oči. Na zápästí má tetovanie. Pri odchode mal na sebe tmavú bundu, tmavé tepláky, tenisky a šiltovku. Tiež si so sebou vzal ruksak s oblečením.
Polícia žiada verejnosť o pomoc. Ak máte akékoľvek dôležité informácie o tom, kde sa mladíci nachádzajú, zavolajte na telefónne číslo 158 alebo príďte osobne na ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru.
