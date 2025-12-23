Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 23. decembra 2025 o 13:59
Čas čítania 0:33

Pozor na daňové priznania a registrácie. Od januára platia nové pravidlá pre ukladanie pokút

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pozor na daňové priznania a registrácie. Od januára platia nové pravidlá pre ukladanie pokút
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Nové pravidlá platia od 1.1.2026.

Novela daňového poriadku prináša od 1. januára 2026 nové dolné a horné hranice pokút za porušenie predpisov. Zmeny v sankciách pocíti každý, kto nepodá daňové priznanie včas, zabudne na registráciu alebo ignoruje oznamovacie povinnosti. Úprava postihuje aj prípady, v ktorých daňovník nesplní príkazy správcu dane alebo iné nepeňažné povinnosti podľa paragrafov 154 a 155 Daňového poriadku, informuje Finančná správa.

Motivačná zľava pri rýchlej úhrade Novela dopĺňa paragraf 155 o nový odsek 17, ktorým štát zavádza motivačný mechanizmus. Ak daňový subjekt uhradí vyrubenú daň alebo jej rozdiel do 15 dní od doručenia rozhodnutia, štát mu pokutu automaticky zníži na dve tretiny jej pôvodnej výšky.

Finančná správa uplatní novú právnu úpravu pri všetkých porušeniach povinností, ktoré nastanú po 31. decembri 2025. Ak teda daňovník poruší zákon ešte v aktuálnom roku, úrady využijú pri ukladaní sankcie doterajšie predpisy.

23. decembra 2025 o 11:37 Čas čítania 0:49 Modernizácia dieslových vlakov v regiónoch: Bude to stáť vyše 30 miliónov eur Modernizácia dieslových vlakov v regiónoch: Bude to stáť vyše 30 miliónov eur
23. decembra 2025 o 10:49 Čas čítania 0:47 Viaceré cesty v okolí Svrčinovca zatvorili. Dôvodom je havária a únik nebezpečnej látky Viaceré cesty v okolí Svrčinovca zatvorili. Dôvodom je havária a únik nebezpečnej látky
23. decembra 2025 o 9:52 Čas čítania 1:04 Vianoce na ľade? V týchto oblastiach bude aj snežiť Vianoce na ľade? V týchto oblastiach bude aj snežiť
daňový poriadok
Zdroj: Facebook/Finančná správa
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Dane Financie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
včera o 06:24
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
18. 12. 2025 17:01
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
včera o 16:41
December na Slovensku láme historické rekordy. Zlomí rekord z roku 1934?
December na Slovensku láme historické rekordy. Zlomí rekord z roku 1934?
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
včera o 06:24
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
18. 12. 2025 17:01
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
16. 12. 2025 6:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 3 dňami
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Lifestyle news
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 32 minútami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 2 hodinami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 2 hodinami
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 3 hodinami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
dnes o 10:31
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
dnes o 09:44
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
dnes o 08:59
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel spevák a autor jednej z najznámejších vianočných piesní Chris Rea
včera o 16:53
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
včera o 16:38
Dá sa „vypotiť“ opica? Po saune či behu sa môžeš cítiť lepšie, no má to svoj háčik
včera o 15:52
Slovensko Všetko
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
pred 2 hodinami
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
Protidrogový zásah potvrdila aj manželka zápasníka.
Prezident Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Zodpovednosť podľa neho nesie vláda a parlament
pred 20 minútami
Prezident Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Zodpovednosť podľa neho nesie vláda a parlament
Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali
pred 54 minútami
Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali
Hrozí kolaps mliekarenského sektora: Ceny mlieka padli na historické dno
pred 3 hodinami
Hrozí kolaps mliekarenského sektora: Ceny mlieka padli na historické dno
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
dnes o 08:14
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Vianoce na ľade? V týchto oblastiach bude aj snežiť
dnes o 09:52
Vianoce na ľade? V týchto oblastiach bude aj snežiť
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred 3 dňami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
4
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
včera o 05:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
Šikana v slovenských školách je téma, ktorú rieši čoraz viac rodičov. Ešte horšie je, že mnohé deti sa nikomu nezdôveria a nevedia, ako postupovať. Rodičia preto často váhajú, či ide „len“ o konflikt, alebo už o trestný čin.
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
pred 2 dňami
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 3 dňami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia