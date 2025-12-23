Nové pravidlá platia od 1.1.2026.
Novela daňového poriadku prináša od 1. januára 2026 nové dolné a horné hranice pokút za porušenie predpisov. Zmeny v sankciách pocíti každý, kto nepodá daňové priznanie včas, zabudne na registráciu alebo ignoruje oznamovacie povinnosti. Úprava postihuje aj prípady, v ktorých daňovník nesplní príkazy správcu dane alebo iné nepeňažné povinnosti podľa paragrafov 154 a 155 Daňového poriadku, informuje Finančná správa.
Motivačná zľava pri rýchlej úhrade Novela dopĺňa paragraf 155 o nový odsek 17, ktorým štát zavádza motivačný mechanizmus. Ak daňový subjekt uhradí vyrubenú daň alebo jej rozdiel do 15 dní od doručenia rozhodnutia, štát mu pokutu automaticky zníži na dve tretiny jej pôvodnej výšky.
Finančná správa uplatní novú právnu úpravu pri všetkých porušeniach povinností, ktoré nastanú po 31. decembri 2025. Ak teda daňovník poruší zákon ešte v aktuálnom roku, úrady využijú pri ukladaní sankcie doterajšie predpisy.