V Západných a Vysokých Tatrách sa sneh nachádza od približne 1600 metrov nad morom.
Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v stredu vo Vysokých, Nízkych i Západných Tatrách. Na horách počas dňa pripadne do päť centimetrov nového snehu.
„Vplyvom striedania teplôt sa snehová pokrývka stabilizovala. Počas dňa sa môžu ojedinele vyskytnúť spontánne splazy z nového snehu, ktorého bude však veľmi málo,“ uviedlo SLP.
Inverzná situácia posledných dní sa zmenila. Ochladilo sa, čo vytvorilo na povrchu snehovej pokrývky tvrdý, často nosný firn. Pribudnúť má do päť centimetrov nového snehu.
Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách sa sneh nachádza od približne 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov.