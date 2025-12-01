Najnovší volebný model potvrdil stratu väčšiny pre koalíciu.
Na základe prieskumu agentúry Ipsos koalícia stráca väčšinu. Päťpercentnú hranicu by prekročilo celkovo 8 strán. Súčasná koalícia by v parlamente nezískala potrebných 76 kresiel.
Smer-SD v porovnaní s októbrom klesol na 17,8 %, naopak Progresívne Slovensko si upevňuje pozíciu lídra s výrazným náskokom 23,6 %.
S výraznym poklesom by sa do parlamentu dostal Hlas-SD, ktorému aktuálne namerali 7,8 %, viditeľný je však hlavne klesajúci trend. Na sile naberá aj mimoparlamentná Republika, ktorá sa stáva treťou najsilnejšou stranou so ziskom 10,7 %. Top šestku najsilnejších strán dopĺňajú hnutie Slovensko (9,5 %), SaS (6,7 %), KDH (5,5 %) a Demokrati (5,1 %)
Pred bránami Národnej rady SR by zostali Maďarská Aliancia, Sme Rodina aj SNS.