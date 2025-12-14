V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody od dvoch do osem rokov.
Finančná správa zaistila v rámci minulotýždňovej akcie s krycím názvom Prievan v Trnavskom kraji viac ako 2,4 tony nelegálneho tabaku a zadržala tri podozrivé osoby. Predbežnú škodu na spotrebnej dani z tabaku vyčíslila na takmer 338 618 eur.
„Dňa 5. decembra príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s Policajným zborom realizovali koordinovanú akciu zameranú na odhaľovanie trestnej činnosti súvisiacej so skrátením dane a poistného,“ priblížil Kováč.
V rámci akcie vykonali prehliadky nebytových priestorov, nákladného motorového vozidla a návesu. Väčšina zaisteného nelegálneho tabaku sa nachádzala v maskovaných priestoroch. Zaistili tiež dve osobné motorové vozidlá a súprava nákladného motorového vozidla s návesom. Kováč doplnil, že v prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody od dvoch do ôsmich rokov.