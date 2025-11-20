Kategórie
Karin Ondrušová
dnes 20. novembra 2025 o 18:34
Čas čítania 1:39

Zamestnanci by mohli dostať dni dovolenky navyše. Podľa návrhu by pribudli dva dni voľna

Zamestnanci by mohli dostať dni dovolenky navyše. Podľa návrhu by pribudli dva dni voľna
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Návrh prišiel z dielne poslancov za hnutie SLOVENSKO.

V roku 2026 môže väčšina zamestnancov na Slovensku dostať o dva dni dovolenky viac. Ide o reakciu na rozhodnutie vlády zrušiť niekoľko dní pracovného pokoja. Skupina poslancov za Hnutie SLOVENSKO preto predložila návrh novely Zákonníka práce, ktorá má tieto zmeny kompenzovať.

Čo sa má zmeniť?

Novela zavádza nové prechodné ustanovenie § 252u, ktoré by platilo výhradne pre rok 2026. Všetci zamestnanci by tak dostali k svojej zákonnej výmere dovolenky +2 dni navyše.

Príklady:

  • Základná výmera dovolenky: 4 týždne + 2 dni
  • Zamestnanci nad 33 rokov a tí, ktorí sa trvalo starajú o dieťa: 5 týždňov + 2 dni
  • Učitelia, výskumníci, vysokoškolskí pedagógovia a umeleckí pracovníci vo verejnom sektore: 8 týždňov + 2 dni
  • Dva dni navyše sú teda automaticky započítané do všetkých kategórií.

Pre rodičov, ktorí začnú alebo prestanú trvalo starať sa o dieťa v priebehu roka, sa zvýšená výmera dovolenky vypočíta pomerne podľa počtu dní starostlivosti.

Účinnosť novely sa navrhuje na 1. januára 2026.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Prečo vôbec vznikol tento návrh?

Dôvodová správa hovorí jasne - ide o reakciu na vládnu konsolidáciu verejných financií.

V septembri 2025 parlament schválil zrušenie troch dní pracovného pokoja:

  • 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom (prechodne 2026),
  • 15. september – Sedembolestná Panna Mária (prechodne 2026),
  • 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu (natrvalo).


A ešte predtým zrušili aj 1. september – Deň Ústavy SR.

Zamestnanci budú musieť tieto dni normálne odpracovať bez nároku na zvýšenie mzdy. Podľa predkladateľov návrhu ide o „zjavné zníženie sociálneho štandardu“, ktoré je navyše v rozpore s predvolebnými vyhláseniami premiéra, že konsolidácia nesmie siahnuť na sociálne výhody občanov.

1. októbra 2025 o 16:30 Čas čítania 3:43 PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani? PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?

Napriek tomu návrh zatiaľ nezískal podporu koalície ani opozície. Upozorňujú, že dva dni navyše by v praxi znamenali vyššie náklady pre firmy a zamestnávateľov a zároveň potenciálne zníženie produktivity.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) považuje navyšovanie dovolenky za nelogické, najmä v období konsolidácie. „Zrušenie sviatkov je jednotné opatrenie, ktoré má podporiť produktivitu a tým aj rast daňových príjmov. Pridávanie dovolenky ide presne opačným smerom,“ uviedol generálny sekretár RÚZ Martin Hošták.  

Čo bude ďalej?

Predseda parlamentu rozhodol, že návrh poputuje na prerokovanie do príslušných výborov, ktoré ho majú posúdiť do konca novembra.

Ak parlament návrh schváli, zamestnanci budú mať od 1. januára 2026 dva dni dovolenky navyše. Ak ho však poslanci nepodporia, zamestnanci prídu o tri zrušené sviatky bez akejkoľvek náhrady.

Otázka tak znie, či budú ľudia v roku 2026 pracovať viac a to bez akejkoľvek kompenzácie, alebo parlament schváli kompromis v podobe dvoch dní dovolenky navyše.

O návrhu by mal parlament rozhodovať na najbližšej schôdzi, ktorá je podľa harmonogramu naplánovaná na 25. 11. 2025.

14. novembra 2025 o 18:01 Čas čítania 0:24 KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
18. novembra 2025 o 13:22 Čas čítania 2:16 V parlamente je veľká zmena v podnikaní pre mnohých Slovákov: Toto je 5 najväčších noviniek, pre niektorých by zrušili odvody V parlamente je veľká zmena v podnikaní pre mnohých Slovákov: Toto je 5 najväčších noviniek, pre niektorých by zrušili odvody
18. novembra 2025 o 7:09 Čas čítania 0:23 ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
