TASR
dnes 27. novembra 2025 o 18:02
Čas čítania 1:49

Štát zarába na daniach najviac v histórii, chváli sa Finančná správa

Štát zarába na daniach najviac v histórii, chváli sa Finančná správa
Zdroj: TASR/Marko Erd

Finančná správa hlási historicky najvyšší výber daní, rekordnú efektivitu kontrol a výrazný pokles daňovej medzery.

Uplynulé dva roky priniesli najvyšší výber daní v histórii Slovenska, zásadný pokles daňovej medzery a rekordnú efektivitu kontrolnej činnosti. Vyhlásila to vo štvrtok Finančná správa (FS) v reakcii na viaceré medializované informácie o výsledkoch v tejto oblasti, ktoré sú podľa nej nepravdivé.

„K 31. októbru 2025 boli rozpočtované daňové príjmy vyššie o 1,8 miliardy eur ako vlani. Najväčší podiel na tomto náraste mala práve daň z pridanej hodnoty (DPH), na ktorej bol zaznamenaný nárast o 625 miliónov eur. Medziročný nárast bol zaznamenaný aj v roku 2024, v porovnaní s rokom 2023 o takmer 1 miliardu eur,“ vyčíslila riaditeľka odboru komunikácie a organizácie FS Lucia Verchovodková.

Zároveň zdôraznila, že daňová medzera klesá. V takom prípade sa znižuje aj objem únikov, a tým klesá aj objem dosiahnutých nálezov z daňových kontrol. „Moderné analytické nástroje umožňujú rýchlo detegovať podozrivé transakcie, čím je priestor na veľké reťazové karuselové podvody minimálny. Objem týchto podvodov bol v roku 2024 o viac ako tretinu nižší oproti roku 2019. Zároveň sa podvody presúvajú na väčší počet zapojených subjektov v menších sumách a do popredia sa čoraz viac dostávajú daňové úniky na iných daniach a predovšetkým šedá ekonomika,“ vysvetlila.

26. novembra 2025 o 20:00 Čas čítania 2:33 Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti

Finančná správa podľa nej v posledných dvoch rokoch výrazne zintenzívnila kontrolnú činnosť v oblasti DPH. Na konci roka 2025 sa očakáva ukončenie 5828 kontrol tejto dane, čo je o 1115 viac ako v roku 2023. Počet kontrol DPH v predchádzajúcom období, teda v rokoch 2019 až 2023, mal naopak klesajúcu tendenciu.

„Efektivita daňových kontrol dosiahla v roku 2025 svoje historické maximum 82 %, predovšetkým vďaka neustálemu rozvoju analytických nástrojov a detekčných algoritmov, ale aj edukáciou či špecializáciou daňových kontrolórov. Pri odhaľovaní karuselových podvodov DPH dosahuje efektivita daňových kontrol až 90 %,“ podčiarkla Verchovodková. Vďaka tomu je podľa nej navýšenie počtu preverovaných subjektov zamerané výlučne na rizikové daňové subjekty, kontroly sú cielenejšie, rýchlejšie a nezaťažujú poctivých podnikateľov.

Jednou zo strategických priorít FS je byť videný. Výsledkom je historicky najvyšší počet kontrol pokladníc e-kasa klient. „K 31. októbru 2025 stúpol počet kontrol pokladníc v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 o 149 %. Počet identifikovaných porušení narástol o 73 %. Pokuty boli uložené vo výške 3 milióny eur a ich výška bola oproti roku 2024 o 154 % vyššia,“ priblížila Verchovodková. Počet príslušníkov FS zapojených do týchto kontrol stúpol o 39 % a o takmer dve tretiny (64 %) bola navýšená aj priemerná výška uloženej pokuty.

21. novembra 2025 o 14:00 Čas čítania 4:18 Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi

Finančná správa vyzdvihla, že prijíma opatrenia na boj proti daňovým únikom. V rámci posledného roka do legislatívneho procesu zaradili konkrétne riešenia, ako napríklad elektronická fakturácia, QR platby, ex-offo registrácia skupiny DPH, úprava sankčného systému, či sprísnenie podmienok evidencie tržieb.

„Paralelne prebieha modernizácia vnútornej činnosti - automatizácia procesov na daňových úradoch, presun kapacít na kontrolu, špecializácia kontrolórov, rozvoj analytiky či intenzívnejší monitoring on-line a e-commerce transakcií,“ doplnila Verchovodková.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Pexels/Willfried Wende/fotoblend
27. novembra 2025 o 15:24 Čas čítania 1:12 Prezident Pellegrini: Nie je istota, že zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov podpíšem Prezident Pellegrini: Nie je istota, že zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov podpíšem
27. novembra 2025 o 14:06 Čas čítania 0:57 Pozri sa, koľko plánujú Slováci minúť na vianočné nákupy. Spoliehajú sa aj na čínske e-shopy Pozri sa, koľko plánujú Slováci minúť na vianočné nákupy. Spoliehajú sa aj na čínske e-shopy
27. novembra 2025 o 13:19 Čas čítania 0:27 FOTO: Živé larvy či plesnivé steny. Inšpektori zistili v obchodoch stovky porušení pri predaji potravín FOTO: Živé larvy či plesnivé steny. Inšpektori zistili v obchodoch stovky porušení pri predaji potravín
