Obchod sťahuje z predaja melamínové podnosy.
Reťazec TEDi informoval zákazníkov, že z predaja sťahuje melamínové podnosy, pri ktorých laboratórne testy preukázali zvýšené hodnoty formaldehydu. Táto látka môže byť vo vyšších koncentráciách zdraviu škodlivá, preto obchod výrobok neodporúča ďalej používať.
Podnosy boli v predaji od 23. januára 2025 do 22. októbra 2025. Zákazníci ich môžu vrátiť na ktorejkoľvek pobočke, kde im bude vrátená kúpna cena 3,55 eura, prípadne si môžu tovar vymeniť za iný produkt.
Obchod sa zákazníkom ospravedlnil za vzniknuté nepríjemnosti a poďakoval im za porozumenie.
