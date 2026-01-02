Majitelia dotknutých áut by mali kontaktovať autorizovaný servis a dať si vozidlo skontrolovať či opraviť.
Slovenská obchodná inšpekcia upozornila na konci roka na nebezpečné vozidlá značky BMW, ktoré sa nachádzajú na slovenskom trhu. Ide o preventívne zvolávacie akcie kvôli technickým chybám, ktoré môžu v extrémnych prípadoch spôsobiť požiar alebo zvýšiť riziko zranenia pri nehode. Majitelia dotknutých áut by mali kontaktovať autorizovaný servis BMW a dať si vozidlo skontrolovať.
Problémy zistili pri viacerých modeloch
Prvé upozornenie sa týka modelov BMW X5, X6, X7, radu 7, radu 8 a M340. Problém je v nesprávnej verzii softvéru v riadiacej jednotke motora, ktorá môže preťažiť štartér a zvýšiť riziko požiaru. Na Slovensku sú štyri takéto vozidlá. Výrobca ponúka bezplatné preprogramovanie v servise.
Ďalšie opatrenie sa vzťahuje na BMW iX1, X1, iX2 a X2. U týchto áut môže byť zle upevnené vodičovo sedadlo, čo pri nehode zvyšuje riziko zranenia. Na Slovensku je hlásené jedno takéto vozidlo, ktoré má ísť na kontrolu a prípadnú výmenu časti.
Najväčší počet áut sa týka modelov BMW X3 a X3M. Chyba sa týka nesprávne uchytených koľajničiek v batožinovom priestore, ktoré môžu byť pri nehode nebezpečné. Ide o 589 vozidiel na Slovensku. V servise sa bezplatne vymenia skrutky uchytenia.
SOI vyzýva majiteľov týchto BMW, aby sa čo najskôr objednali do servisu. Ak auto už predali, majú nahlásiť nového majiteľa, aby mohla byť oprava vykonaná aj u neho.