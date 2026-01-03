Prostriedok obsahuje látky, ktoré znižujú tvorbu kvapiek vody na skle.
V zime sa mnohí vodiči stretávajú so zahmlievaním okien v aute. Dochádza k nemu vtedy, keď sa teplý vzduch vo vnútri vozidla stretne so studeným sklom a na oknách sa vytvoria drobné kvapky vody. Tento jav je typický najmä počas chladných dní a mrazivých nocí. Existuje však jednoduchý a lacný spôsob, ako zahmlievaniu predchádzať.
Podľa The Express stačí na vnútornú stranu suchých okien naniesť tenkú vrstvu prostriedku na umývanie riadu. Obsahuje látky, ktoré znižujú tvorbu kvapiek vody na skle, takže vlhkosť sa na povrchu neusádza v takej miere, ostáva vo vzduchu alebo sa dá ľahšie zotrieť.
Ide o nenáročný a účinný trik, ktorý možno kombinovať aj s ďalšími opatreniami, používaním kúrenia a klimatizácie, krátkym vetraním či odvlhčovačmi a vrecúškami so silikagélom, ktoré pohlcujú prebytočnú vlhkosť. Takto si môžete počas zimných dní udržať lepšiu viditeľnosť a jazdiť bezpečnejšie bez zdĺhavého čistenia zahmlených okien.