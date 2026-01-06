Pri incidente sa nikto nezranil.
V Malackách v pondelok (5. januára) večer prepadli čerpaciu stanicu. Podľa doterajších informácií sa na čine podieľali štyria páchatelia, ktorí boli údajne ozbrojení nožom. Po lúpeži ušli a polícia po nich pátra, informovali tvnoviny.sk.
Lupiči spôsobili škodu odhadovanú približne na 600 eur. Pri incidente sa nikto nezranil.
Polícia konala rýchlo
Kriminalisti podozrivých vypátrali ešte v noci z pondelka na utorok, teda do piatich hodín od činu. „Osoby boli vypátrané, obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Páchatelia sa v súčasnosti nachádzajú v cele policajného zaistenia. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania a polícia ďalšie podrobnosti zverejní, keď to procesná situácia dovolí.