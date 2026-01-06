Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. januára 2026 o 10:40
Čas čítania 0:26

Dráma v Malackách: Nožom ozbrojení lupiči prepadli čerpaciu stanicu a ušli, polícia spustila pátranie

Dráma v Malackách: Nožom ozbrojení lupiči prepadli čerpaciu stanicu a ušli, polícia spustila pátranie
Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava

Pri incidente sa nikto nezranil.

V Malackách v pondelok (5. januára) večer prepadli čerpaciu stanicu. Podľa doterajších informácií sa na čine podieľali štyria páchatelia, ktorí boli údajne ozbrojení nožom. Po lúpeži ušli a polícia po nich pátra, informovali tvnoviny.sk.

Lupiči spôsobili škodu odhadovanú približne na 600 eur. Pri incidente sa nikto nezranil.

Polícia konala rýchlo

Kriminalisti podozrivých vypátrali ešte v noci z pondelka na utorok, teda do piatich hodín od činu. „Osoby boli vypátrané, obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Páchatelia sa v súčasnosti nachádzajú v cele policajného zaistenia. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania a polícia ďalšie podrobnosti zverejní, keď to procesná situácia dovolí.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR
