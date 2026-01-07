Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 7. januára 2026 o 13:31
Čas čítania 0:35

Kamión uviazol na železničnom priecestí v Michalovciach. Iba štyri minúty ho delili od zrážky s vlakom

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kamión uviazol na železničnom priecestí v Michalovciach. Iba štyri minúty ho delili od zrážky s vlakom
Zdroj: Facebook / Polícia Slovenskej republiky

Kamión uviazol počas nočnej snehovej kalamity priamo na železničnom priecestí v Michalovciach.

Vodič kamióna uviazol v noci na pondelok (5. 1.) so svojím vozidlom priamo na železničnom priecestí na Humenskej ceste v Michalovciach. Ťahač s návesom ostal v snehovej kalamite priamo na koľajisku. Policajti z Michaloviec, ktorí tadiaľ prechádzali, zastavili, aby situáciu preverili a poskytli pomoc. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, kontaktovali železničnú políciu, ktorá zabezpečila obmedzenie železničnej dopravy.

„Vďaka pohotovej reakcii policajtov a bagristovi, ktorého si všimli v blízkosti priecestia, sa podarilo kamión stiahnuť mimo koľajiska bez zranení a bez škôd na majetku,“ tvrdí košická krajská polícia. Podľa jej informácií mal priecestím prechádzať rýchlik už o štyri minúty.

Na pondelok bola v Košickom kraji naplánovaná celokrajská dopravná kontrola zameraná na bezpečnosť premávky. Snehová kalamita skomplikovala situáciu na viacerých úsekoch ciest. Policajti monitorovali problémové úseky, riadili a usmerňovali dopravu, uzatvárali neprejazdné cesty a boli v neustálom kontakte so správcami komunikácií,“ dodala polícia.

7. januára 2026 o 7:45 Čas čítania 0:56 Kotlár útočí na Šutaja Eštoka a obviňuje Hlas: Minister je slabý, v úrade ma držia účelovo Kotlár útočí na Šutaja Eštoka a obviňuje Hlas: Minister je slabý, v úrade ma držia účelovo
7. januára 2026 o 8:58 Čas čítania 0:16 79-ročná žena uhorela vo svojom karavane na strednom Slovensku. Polícia nevylúčila cudzie zavinenie 79-ročná žena uhorela vo svojom karavane na strednom Slovensku. Polícia nevylúčila cudzie zavinenie
7. januára 2026 o 8:20 Čas čítania 0:38 Pod snehom je väčšina strednej a východnej Európy. Meteorológovia hlásia ďalšie sneženie Pod snehom je väčšina strednej a východnej Európy. Meteorológovia hlásia ďalšie sneženie
dopravná nehoda dopravná nehoda dopravná nehoda
Zobraziť galériu
(3)
 
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 08:00
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
2
včera o 17:20
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
1
včera o 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
dnes o 05:51
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
včera o 08:00
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
1
včera o 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
pred 3 dňami
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
2
včera o 17:20
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
dnes o 05:51
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
pred 3 dňami
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
3
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
2. 1. 2026 18:18
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
1
31. 12. 2025 19:13
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
Lifestyle news
Dorota Nvotová oznámila, že bojuje s rakovinou prsníka. Zajtra ju čaká náročná operácia
pred 2 hodinami
VIDEO: Agatha Christie dostáva moderný nádych. Netflix predstavil trailer k detektívnej sérii Seven Dials
pred 2 hodinami
Tepláková súprava, ktorú mal pri prevoze do USA oblečenú Nicolás Maduro, sa stala virálnou senzáciou
pred 3 hodinami
Kinový hit The Housemaid už teraz hlási druhý diel: Sydney Sweeney sa má objaviť v pokračovaní úspešného thrilleru
pred 3 hodinami
Juraj Slafkovský mal autonehodu na začiatku sezóny. Prehovoril o nepríjemnom zážitku, po ktorom už nesadol do auta
dnes o 15:18
Môžeme sa tešiť na pokračovanie seriálu Sex v meste? Sarah Jessica Parker to nevylučuje
dnes o 14:42
X-Meni sú späť. Nový teaser k Avengers: Doomsday spája legendárnych mutantov s Marvel hrdinami
dnes o 13:14
Neymar žije ako skutočný Batman. Jeho realistické „hračky“ majú hodnotu takmer 60 miliónov eur
dnes o 12:28
Clean girl estetika je minulosť. V roku 2026 preberá vládu odvážny maximalistický make-up
dnes o 11:06
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
dnes o 10:14
Slovensko Všetko
Poplach vo väznici v Leopoldove: Mariana Kočnera museli ratovať záchranári, situácia bola vážna
dnes o 10:52
Poplach vo väznici v Leopoldove: Mariana Kočnera museli ratovať záchranári, situácia bola vážna
Problémy so stravou má Kočner už dlhodobo.
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
pred 3 hodinami
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
dnes o 11:30
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Kedy majú školáci jarné prázdniny: Pozri si dátumy, líšia sa podľa krajov
dnes o 14:05
Kedy majú školáci jarné prázdniny: Pozri si dátumy, líšia sa podľa krajov
Tieto úseky D1 dokončia v roku 2026. Už je známy termín, kedy by mohli vodiči jazdiť po kľúčovom obchvate
dnes o 14:45
Tieto úseky D1 dokončia v roku 2026. Už je známy termín, kedy by mohli vodiči jazdiť po kľúčovom obchvate
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
pred 2 hodinami
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Ekonomika Všetko
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
pred 2 dňami
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
1
včera o 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
pred 2 dňami
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
Dôchodok už dávno nie je len téma pre seniorov. V čase, keď životné náklady rastú rýchlejšie než mzdy a štát šetrí, kde sa len dá, sa otázka „koľko mi raz zostane“ týka prakticky každého. Rozdiely medzi krajinami EÚ sú veľké.
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia