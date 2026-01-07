Prevádzku služby zabezpečuje Slovenský Červený kríž.
Mesto Piešťany v spolupráci so Slovenským Červeným krížom spustilo službu sociálny taxík. Určená je seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením, obmedzenou mobilitou či ľuďom s dočasným pohybovým obmedzením. Informovalo o tom mesto.
„Služba má mať charakter pomoci obyvateľom - nejde o prepravnú službu v zmysle zákona o sociálnych službách, takže klienti nemusia mať posudok o odkázanosti ani podpisovať zmluvy,“ priblížila samospráva s tým, že cieľom je jednoduchosť, dostupnosť a ľudský prístup.
Cena za jednu jazdu je jedno euro bez ohľadu na dĺžku trasy, pričom služba je určená len pre územie mesta Piešťany a mestskej časti Kocurice. Automobil je vybavený nástupnou plošinou pre vozičkárov, pri nástupe a výstupe z automobilu týmto klientom pomôže vodič taxíka.
Prevádzku služby zabezpečuje Slovenský Červený kríž. „Piešťany sa postupne stávajú mestom, kde pribúda seniorov. Našou úlohou je, aby sa mohli pohybovať slobodne, dôstojne a bez pocitu závislosti od iných,“ povedal primátor Peter Jančovič.
Službu bude mesto dotovať sumou 18 000 eur ročne, ktorá pokryje mzdu vodiča, pohonné látky a servisné náklady. Sociálny taxík je k dispozícii v pracovných dňoch od 6.30 do 14.30 h. Objednávky sú možné na telefónnom čísle 0914 391 391.