Po dokončení všetkých projektov by v Piešťanoch a okolí mohli pribudnúť stovky nových bytov a apartmánov určených na bývanie aj investície.
Piešťany patria medzi najdrahšie menšie mestá na Slovensku. Ceny bytov tu výrazne prevyšujú bežný štandard okresných miest, čo súvisí najmä s kúpeľným charakterom mesta a vysokým dopytom zo strany domácich aj zahraničných záujemcov. V novostavbách sa luxusné apartmány predávajú aj za viac než 350-tisíc eur, trojizbové byty v centre začínajú približne na 260-tisícoch, informuje Finsider.
V rovnakej lokalite pripravujú aj rekreačné apartmány
Dopyt po bývaní uspokojujú najmä developeri, ktorí v posledných rokoch rozbehli viacero veľkých projektov. Pri vodnej nádrži Sĺňava vznikne projekt Marina Piešťany so 103 bytmi a investíciou 26 miliónov eur. V rovnakej lokalite sa pripravujú aj rekreačné apartmány Na Lodenici a nový objekt Lakeside 36.
Na druhej strane Váhu, pri obci Banka, sa po rokoch príprav rozbieha veľký rezidenčný projekt Beethovenova Alej. V tejto novej štvrti majú vyrásť rodinné domy aj bytovky pre takmer 1 200 obyvateľov. Výstavba by sa mala začať už budúci rok.
V Piešťanoch môžu pribudnúť stovky bytov
Ďalší veľký projekt Klásky pri meste Vrbové prinesie šesť bytových domov s viac než 400 bytmi. Ceny sú tu zatiaľ výrazne nižšie než priamo v Piešťanoch, dvojizbové byty stoja pod 100-tisíc eur.
Okrem toho sa v meste realizuje aj menší projekt Záhradky s 34 nadštandardnými bytmi, kde ceny v poslednom období mierne klesli.
