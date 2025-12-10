Kategórie
Natália Mišániová
dnes 10. decembra 2025 o 15:13
Čas čítania 0:55

Bytová výstavba v Piešťanoch naberá tempo. Postavia stovky nových bytov

Bytová výstavba v Piešťanoch naberá tempo. Postavia stovky nových bytov
Zdroj: www.asb.sk

Po dokončení všetkých projektov by v Piešťanoch a okolí mohli pribudnúť stovky nových bytov a apartmánov určených na bývanie aj investície.

Piešťany patria medzi najdrahšie menšie mestá na Slovensku. Ceny bytov tu výrazne prevyšujú bežný štandard okresných miest, čo súvisí najmä s kúpeľným charakterom mesta a vysokým dopytom zo strany domácich aj zahraničných záujemcov. V novostavbách sa luxusné apartmány predávajú aj za viac než 350-tisíc eur, trojizbové byty v centre začínajú približne na 260-tisícoch, informuje Finsider.

V rovnakej lokalite pripravujú aj rekreačné apartmány

Dopyt po bývaní uspokojujú najmä developeri, ktorí v posledných rokoch rozbehli viacero veľkých projektov. Pri vodnej nádrži Sĺňava vznikne projekt Marina Piešťany so 103 bytmi a investíciou 26 miliónov eur. V rovnakej lokalite sa pripravujú aj rekreačné apartmány Na Lodenici a nový objekt Lakeside 36.

Na druhej strane Váhu, pri obci Banka, sa po rokoch príprav rozbieha veľký rezidenčný projekt Beethovenova Alej. V tejto novej štvrti majú vyrásť rodinné domy aj bytovky pre takmer 1 200 obyvateľov. Výstavba by sa mala začať už budúci rok.

V Piešťanoch môžu pribudnúť stovky bytov

Ďalší veľký projekt Klásky pri meste Vrbové prinesie šesť bytových domov s viac než 400 bytmi. Ceny sú tu zatiaľ výrazne nižšie než priamo v Piešťanoch, dvojizbové byty stoja pod 100-tisíc eur.

Okrem toho sa v meste realizuje aj menší projekt Záhradky s 34 nadštandardnými bytmi, kde ceny v poslednom období mierne klesli.

Po dokončení všetkých spomínaných projektov by v Piešťanoch a okolí mohli pribudnúť stovky nových bytov a apartmánov určených na bývanie aj investície.

10. decembra 2025 o 10:17 Čas čítania 0:13 Naháňačka pri Nitre sa skončila smrťou vodiča. Telo muža našli 500 metrov od auta Naháňačka pri Nitre sa skončila smrťou vodiča. Telo muža našli 500 metrov od auta
10. decembra 2025 o 9:31 Čas čítania 0:50 Zelenskyj prehovoril o voľbách. Konať sa môžu aj za pár mesiacov, má však podmienky Zelenskyj prehovoril o voľbách. Konať sa môžu aj za pár mesiacov, má však podmienky
10. decembra 2025 o 7:14 Čas čítania 0:48 Žilinka odvolal krajského prokurátora Balogha. Ten ho obviňoval z nezákonného zasahovania do politicky exponovaných prípadov Žilinka odvolal krajského prokurátora Balogha. Ten ho obviňoval z nezákonného zasahovania do politicky exponovaných prípadov
piešťany
Zdroj: www.asb.sk
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
