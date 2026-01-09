Havária na hlavnom potrubí spôsobila zákal, ktorý sa vodári snažia odstrániť odstraňovaním nánosov a čistením vodojemov.
Vodári na juhu stredného Slovenska odstraňujú poruchu na hlavnom vodovodnom potrubí. Pre haváriu obyvatelia Veľkého Krtíša a Modrého Kameňa zaznamenali dočasné zhoršenie kvality pitnej vody. Práce výrazne komplikujú silné mrazy, ktoré znemožňujú aj náhradné zásobovanie cisternami.
Oprava môže trvať ešte niekoľko dní, uviedla riaditeľka útvaru marketingu a komunikácie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (StVPS) Slavomíra Vogelová. Haváriu v okrese Veľký Krtíš nahlásili vodárom ešte v nedeľu 4. januára. „Naši pracovníci nastúpili na opravu, avšak neustále zaplavovanie výkopu sťažilo lokalizáciu poruchy. Z tohto dôvodu sme museli odstaviť prívodný rad doplňujúceho vodného zdroja Plachtince,“ priblížila Vogelová.
Vodári následne miesto poruchy našli a opravili. Po obnovení dodávky vody do vodojemov však ľudia nahlásili zákal. Vodári preto okamžite spustili ich monitoring a kontrolu. Keď potvrdili zhoršenú kvalitu, začali s odkaľovaním siete a ich čistením.
„Situáciu výrazne komplikujú extrémne nízke teploty. Pri odhŕňaní snehu navyše niekto zasypal uličné vpusty, takže voda z preplachovacích prác nemá kam odtekať a zamŕza priamo na vozovkách,“ vysvetlila Vogelová.
Hoci porucha zhoršila predovšetkým vzhľad vody, StVPS ju obyvateľom neodporúča piť. Extrémne mrazy však blokujú aj dovoz pitnej vody v cisternách, pretože by v nich okamžite zamrzla.
„V súčasnosti intenzívne pracujeme na odstránení problému. Predpokladáme, že situáciu stabilizujeme v najbližších dňoch. Presný termín však pre extrémne počasie nevieme určiť. Obyvateľom sa za nepríjemnosti ospravedlňujeme,“ uzavrela Vogelová.