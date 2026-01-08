Šalitroš predal firmu ľuďom spájaným s Brhelom. Podiel v inej firme zas založil pre fond, za ktorým cítiť oligarchu

Firma Nový mlyn Radomíra Šalitroša, štátneho tajomníka na ministerstve investícií, skončila pred koncom roka 2025 v rukách ľudí dlhé roky spojených s biznismi rodiny obžalovaného oligarchu Jozefa Brhela.
Tesne predtým Nový mlyn kúpil pozemky od štátu za vyše 330 tisíc eur. Zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka navyše ukazujú, že podiel v inej firme Šalitroš, ešte ako poslanec parlamentu, na jar 2024 založil v prospech investičného fondu, za ktorým je cítiť rodinu Brhelovcov.
Radomír Šalitroš, exposlanec parlamentu, štátny tajomník a v minulosti štedrý podporovateľ strany Hlas, ako aj Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách, je v politike známy ako jeden z hlavných aktérov koaličnej krízy. Spolu s ďalšími troma poslancami strany Hlas ju vyvolali zhruba pred rokom. Niekoľkomesačná rebélia aj mediálna pozornosť vyvrcholila v januári 2025 Šalitrošovým vyhodením zo strany Hlas. Situácia sa upokojila o dva mesiace neskôr jeho vymenovaním do funkcie štátneho tajomníka na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).
O pol roka neskôr, na jeseň 2025, Šalitroš ako vysoký verejný funkcionár kúpil cez svoju firmu Nový mlyn od štátu pozemky v Košiciach. Spoločnosť následne ešte pred koncom roka predal firme právnika Tomáša Lysinu a manažéra Stanislava Fuňu, teda ľuďom, ktorí roky pôsobili v biznisoch spájaných s obžalovaným oligarchom Jozefom Brhelom.
Podiel Šalitroša v ďalšej firme SILO GM bol v čase týchto transakcií už mesiace založený v prospech českého investičného fondu Česká pole 2016, v pozadí ktorého cítiť aj Brhelovcov. V rovnakom fonde je totiž založená aj ich nová vila v chorvátskej Rogoznici.
Obe spoločnosti sú spojené s nehnuteľnosťami po niekdajšom mlyne v košickej časti Nad Jazerom. Kedysi najväčší mlyn v strednej Európe kúpil Šalitroš v konkurze v roku 2022 za zlomok jeho hodnoty. Súčasťou areálu je aj budova sila, podľa Korzára najvyššia priemyselná budova v Košiciach. „Pokúsime sa ho dostať do stavu, že bude prospešný pre mesto. Budovy po postupnej rekonštrukcii chceme ponúknuť lokálnym neziskovkám a firmám, aby ich využívali,“ povedal v júni 2023 Šalitroš pre Korzár.
Pre Investigatívne centrum Jána Kuciaka však dnes tvrdí, že o predaji firmy rokoval nepretržite od roku 2023. „Po celý tento čas som komunikoval so zástupcami spoločnosti ORQUESTA GROUP – p. Roškom, Fuňom a Lysinom, prípadne ich právnymi zástupcami, ktorí sa podieľali na príprave podkladov transakcie,” napísal nám Šalitroš.
Zaujímavé je, že štátny Slovenský pozemkový fond zaregistroval žiadosť o odkúpenie pozemkov Šalitrošovou firmou v októbri 2024, teda v čase, keď sa začali objavovať prvé nezhody medzi skupinou poslancov okolo Šalitroša a dnešného ministra Samuela Migaľa a zvyškom koalície, a tiež v čase, keď sa začalo hovoriť o Šalitrošovom odchode z parlamentu na miesto štátneho tajomníka.
Politik sa jasne nevyjadril, či nevníma konflikt záujmov v nákupe pozemkov od štátu v čase, keď zastáva funkciu štátneho tajomníka. „Prevod pozemkov samotný bol potom vykonaný v čase, kedy som už viac ako dva roky nebol vo výkonnej funkcii v spoločnosti, a túto som ani nezastupoval," odpísal nám Šalitroš, ktorý vo firme Nový mlyn v tom čase vlastnil stopercentný podiel.
Otca a syna Brhelovcov vraj nepozná, nikdy sa s nimi nestretol a podľa vlastných slov ani nemá “záujem sa s nimi stretnúť”. Totožne sa vo vzťahu k politikovi vyjadril v mene svojich klientov aj Michal Mandzák, advokát Brhelovcov. Správcovská spoločnosť fondu Česká pole 2016 na naše otázky neodpovedala.
Štátny tajomník kúpil pozemky od štátu
„Mojím cieľom je podporiť podnikanie na Slovensku, aby sa viacej Slovákov vrátilo domov zo zahraničia,” hovoril Šalitroš o svojich politických cieľoch v kampaňovom videu do volieb 2020. V pol minútovej nahrávke s Dunajom a s Bratislavským hradom v pozadí túto ambíciu prepájal s tým, že aj on po rokoch života v zahraničí rozbehol biznis na Slovensku. Rodinná firma Šalitrošovcov ponúkala ručne vyrábané luxusné postele. Po jej zániku v roku 2017 s biznisom pokračoval cez inú spoločnosť – Nat design, už len jeho brat Vladimír.