V nemeckom meste Oberhausen došlo na parkovisku pri aquaparku k vážnemu incidentu. Keď istá žena dolievala benzín z kanistra do auta, časť paliva nechtiac rozliala na zem. Krátko nato si iný človek na mieste zapálil cigaretu a vozidlo okamžite zachvátili plamene, informuje WDR1.
Hasiči síce zasiahli rýchlo, no auto úplne zhorelo. Pri požiari utrpeli popáleniny 38-ročný muž a 29-ročná žena, ktorých previezli do nemocnice. Polícia zhorené vozidlo zaistila a neskôr ho z miesta odviezla odťahová služba.
