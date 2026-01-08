Kategórie
Natália Mišániová
včera 8. januára 2026 o 19:02
Čas čítania 0:18

Šokujúci incident v Nemecku: Stačila zapálená cigareta a auto zachvátili plamene

Zdroj: Polizei Wien

Polícia zhorené vozidlo zaistila a neskôr ho z miesta odviezla odťahová služba.

V nemeckom meste Oberhausen došlo na parkovisku pri aquaparku k vážnemu incidentu. Keď istá žena dolievala benzín z kanistra do auta, časť paliva nechtiac rozliala na zem. Krátko nato si iný človek na mieste zapálil cigaretu a vozidlo okamžite zachvátili plamene, informuje WDR1.

Hasiči síce zasiahli rýchlo, no auto úplne zhorelo. Pri požiari utrpeli popáleniny 38-ročný muž a 29-ročná žena, ktorých previezli do nemocnice. Polícia zhorené vozidlo zaistila a neskôr ho z miesta odviezla odťahová služba.

Zdroj: TASR/DPA
