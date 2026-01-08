Plánované prepúšťanie predstavuje zníženie stavu o zhruba päť percent.
STVR plánuje vo februári prepustiť približne 80 zamestnancov. Rozhodnutie vychádza z výsledkov personálneho auditu, ktorý podľa generálnej riaditeľky Martiny Flašíkovej odhalil potrebu zásadných systémových zmien, informuje Denník N.
„Audit nám poskytol jasný a dátami podložený obraz o aktuálnom stave inštitúcie a ukázal, aké kroky sú nevyhnutné,“ uviedla Flašíková. Pripomenula, že zamestnancov aj verejnosť o záveroch auditu informovalo vedenie už v novembri a teraz prichádza fáza ich realizácie.
STVR má v súčasnosti približne 1700 pracovníkov, pričom plánované prepúšťanie predstavuje zníženie stavu asi o päť percent. Podľa vedenia ide o nevyhnutný krok v snahe hospodáriť efektívnejšie, modernizovať fungovanie telerozhlasu a zabezpečiť jeho dlhodobú udržateľnosť.