KALKULAČKA: Poistné sa od roku 2026 zmenilo. Vypočítaj si, ako sa dotkne tvojej peňaženky

Kto zaplatí viac a komu sa suma nemení?
Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) musia od začiatku roka 2026 počítať s novými sumami poistného. Zmena vyplýva z každoročnej úpravy vymeriavacích základov, ktoré sa odvíjajú od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve, informuje Sociálna poisťovňa.
Minimálny aj maximálny vymeriavací základ platia vždy pre konkrétny kalendárny rok. Pre rok 2026 stanovili úrady tieto sumy:
- Minimálny vymeriavací základ stúpa zo 715 eur na 914,40 eura.
- Maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje z 15 730 eur na 16 764 eur.
Koho sa zmeny dotknú?
Kalkulačka na informatívny výpočet poistného od 1. januára 2026 slúži najmä tým podnikateľom, u ktorých nastáva zmena v platbách. Ide o tieto skupiny:
- SZČO platiace z minima: Podnikatelia, ktorí doposiaľ platili odvody z minimálneho základu alebo ktorých skutočný základ je nižší ako 914,40 eura.
- SZČO s maximálnymi odvodmi: Podnikatelia, ktorých skutočný vymeriavací základ presahuje novú maximálnu hranicu 16 764 eur.
- Špecifická skupina: Osoby so skutočným vymeriavacím základom v rozpätí od 15 730 eur do 16 764 eur.
Zmena sa netýka tých živnostníkov, ktorých skutočný vymeriavací základ (určený k 1. júlu, resp. 1. októbru 2025) sa pohybuje v rozmedzí od 914,40 eura do 15 730 eur. Tieto osoby naďalej platia poistné v rovnakej výške ako doposiaľ.
Dôležité termíny a sadzby
Povinné poistenie úrady posudzujú vždy k 1. júlu (v prípade odkladu daňového priznania k 1. októbru). Pre presný výpočet odporúčame využiť oficiálnu Kalkulačku na informatívny výpočet poistného, ktorá zohľadňuje všetky aktuálne parametre a pomôže vám predísť prípadným nedoplatkom. Nájdete ju tu.