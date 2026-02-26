Tatragoat Slovakia je malá rodinná firma spod Tatier.
Slovenská značka oblečenia TATRAGOAT SLOVAKIA po 10 rokoch svojho pôsobenia končí. Podľa majiteľov za tým stojí viacero faktorov, ako napríklad konsolidácia, zhoršujúca sa makroekonomická situácia, zvýšenie minimálnych odvodov, pokles záujmu či „únava a strata motivácie neustále bojovať s prostredím, ktoré poctivým malým značkám nepraje“, píšu na Facebook poste.
Pre majiteľov nebol TATRAGOAT len značkou: „Bol to SEN, kus života, tisíce hodín práce, rozhodnutí, radostí aj sklamaní. Vznikol z lásky k horám, pohybu a poctivej ručnej práci. Každý jeden kus vznikal s dôrazom na kvalitu, detail a srdce,“ píšu vo vyjadrení.
Momentálne majú výpredaj celého sortimentu až do vypredania zásob. Na celý sortiment sa vzťahuje zľava 30 %.
Správa o konci pôsobenia značky nepríjemne zaskočila zákazníkov
„Mrzí ma to, pretože som u Vás rada nakupovala veci pre seba, ako aj darčeky pre blízkych. Úplne však chápem frustráciu, tá je teraz asi naozaj všade. A áno, žiaľ, žijeme v dobe, keď poctivosť, čestnosť a snaha prinášať niečo pekné a zmysluplné je skôr na výsmech, ako by mala byť cenená. Držím Vám palce, aby ste možno s odstupom času a po zmene politickej klímy opäť našli chuť svojimi výrobkami robiť ľuďom radosť,“ píše Lucia.
„To ma mrzí. Váš obchod a výtvory som mala veľmi rada. Aspoň mne a mame doprajem od Vás ešte jeden pekný výrobok,“ tvrdí Janka.