Ministerstvo vnútra odporúča aj hygienické potreby, rádio na batérie a hotovosť na dvojtýždňový nákup.
Pri dlhodobom výpadku elektriny, takzvanom blackoute, je potrebné myslieť na dostatočné zásoby jedla a vody. Pre každého člena domácnosti má byť zásoba na 14 dní s tým, že každá osoba potrebuje aspoň štyri litre vody na deň.
Zabudnúť netreba ani na kúrenie či svietenie. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo ministerstvo vnútra.
Ako sa pripraviť na blackout?
„Pripravte si náhradné osvetlenie: LED svetlá, sviečky, zapaľovače, baterky s náhradnými batériami, čelovka, petrolejová baterka. Manipulujte s nimi opatrne,“ odporúča rezort vnútra.
V prípade výpadku elektrickej energie sa dá variť na suchom či denaturovanom liehu. Pomôcť môže aj plynový varič či gril. Potrebné je zabezpečiť si prijímacie zariadenie. Poslúži rádio na batérie.
Zabudnúť netreba ani na prvú pomoc. Je dobré mať lekárničku so základnými liekmi, s liekmi na predpis či obväzmi. Dôležité je mať aj hygienické potreby.
„Zubná kefka, zubná pasta, mydlo, šampón, toaletný papier, hygienické vložky alebo tampóny, vysokoúčinný čistiaci prostriedok, vrecká na odpadky, čistiace prostriedky,“ napísal rezort v príručke. Ministerstvo okrem toho radí mať aj dostatok hotovosti. Odporúča sa mať aspoň sumu na dvojtýždňový nákup.