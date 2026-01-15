Tvoje odpracované obdobia zo Slovenska a Rakúska sa spočítajú a o dôchodok stačí požiadať len raz.
Ak si niekedy pracoval v Rakúsku, môžeš mať v starobe nárok na dva dôchodky – slovenský aj rakúsky. V EÚ sa totiž roky práce z rôznych krajín sčítavajú. Rakúsko má pritom vyššie dôchodky než Slovensko. Ak tam odpracuješ aspoň 15 rokov, vznikne ti nárok na samostatný rakúsky dôchodok – aj keď žiješ na Slovensku.
Ak si v Rakúsku pracoval kratšie, nič nestrácaš
Tvoje odpracované roky zo Slovenska a Rakúska sa spočítajú, aby si splnil podmienky na vznik dôchodku. Potom ti každý štát vyplatí svoju časť.
O dôchodok stačí požiadať v Sociálnej poisťovni na Slovensku. Tá už automaticky komunikuje s rakúskymi úradmi, takže nepotrebuješ podávať dve žiadosti. Rakúska strana následne posúdi tvoje odpracované roky a určí výšku tamojšieho dôchodku. Keďže celý proces trvá niekoľko mesiacov, odporúča sa podať žiadosť 3 až 6 mesiacov vopred.