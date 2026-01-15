Vďaka tomu, že záchranárom poskytol presné súradnice svojej polohy, ho hliadka našla v náročnom teréne.
Horská záchranná služba (HZS) pomáhala 13. januára 2026 popoludní 24-ročnému mužovi vo Vodárenskom žľabe. Skialpinista si počas výstupu poškodil viazanie na lyžiach a poruchu nedokázal na mieste odstrániť. Pokusy o opravu v hlbokom snehu ho natoľko vyčerpali, že musel požiadať o pomoc, informuje HZS na svojom webe.
Keďže mladý muž poskytol presné súradnice svojej polohy, záchranári ho v teréne našli oveľa rýchlejšie. Na miesto vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Malá Fatra, ktorí muža odprevadili k hornej stanici lanovky na Chlebe. Odtiaľ sa skialpinista rozhodol pokračovať v ceste samostatne.
