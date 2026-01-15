Cieľom tejto mimoriadnej misie je demonštrovať solidaritu s Dánskom a ochrániť jeho územnú celistvosť.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v noci na štvrtok na platforme X oznámil, že Francúzsko na žiadosť Dánska vysiela do Grónska svoje vojská. Francúzske jednotky sa spolu s ďalšími krajinami zúčastnia na cvičeniach s názvom Operation Arctic Endurance, ktoré organizuje Dánsko.
Podľa Macrona už prvé francúzske jednotky smerujú na miesto a ďalšie ich budú nasledovať. Účasť na spoločných cvičeniach potvrdili aj Švédsko a Nórsko. Zástupca grónskeho premiéra Múte Egede ešte skôr v stredu avizoval príchod vojakov Severoatlantickej aliancie (NATO) do Grónska. Spojenci budú na ostrov prichádzať v najbližších dňoch, aby tam absolvovali vojenský výcvik.
Vyslanie vojsk spojenci Kodane zjavne smerujú ako reakciu na opakované tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce získať kontrolu nad Grónskom. Trump svoj záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa tohto dánskeho autonómneho územia zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Trump potrebu získania Grónska zopakoval aj v stredu. Podľa prezidenta Dánsko ostrov pred Moskvou a Pekingom ochrániť nevie, ale Spojené štáty áno. Macron v stredu zdôraznil postoj Európy. „Akýkoľvek útok na suverenitu európskeho spojenca bude mať bezprecedentné dôsledky.“ Prezident dodal, že Francúzsko situáciu pozorne sleduje a bude konať v plnej solidarite s Dánskom.