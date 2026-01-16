Hoci analýza spoločnosti CRIF uvádza vyše 8-tisíc prípadov úpadku, štatistiky momentálne skresľujú technické chyby nového registra aj zákonné lehoty.
Analýza spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau ukazuje, že v roku 2025 zbankrotovalo 8 298 Slovákov. V porovnaní s rokom 2024, kedy skrachovalo 8 891 občanov, klesol počet bankrotov o 6,7 %. Takmer 91 % všetkých prípadov tvorili nepodnikatelia, zvyšok pripadol na majetok podnikateľov, informuje portál prešovak.
Analytička CRIF Jana Marková vysvetľuje, že súčasná štatistika ešte neodráža zlú ekonomickú situáciu ani vládnu konsolidáciu. „Dlžníci musia v exekúcii čakať aspoň rok, kým môžu požiadať o oddlženie. Momentálne sa zbavujú najmä starých dlhov,“ uvádza Marková. Pod nižší počet zapísaných dlžníkov sa podpísali aj technické problémy nového registra REPLIK, ktorý štát spustil v októbri 2025.
Dáta odhaľujú jasné demografické trendy:
- Vzdelanie: Viac ako 97 % dlžníkov nemá vysokoškolské vzdelanie.
- Pohlavie: Štatistiky zaznamenali nárast bankrotov u mužov.
- Vek: Najčastejšie bankrotujú ľudia vo veku 30 rokov (29 %) a 40 rokov (27 %).
- Bývanie: Medzi dlžníkmi sa nachádzalo aj 75 osôb bez domova.
|Kraj
|Počet dlžníkov
|Prešovský kraj
|1 578 (Najviac)
|Košický kraj
|1 325
|Banskobystrický kraj
|1 183
|Žilinský kraj
|609 (Najmenej)