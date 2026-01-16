Počas svojej návštevy USA sa slovenský premiér zameria najmä na posilnenie energetických vzťahov.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa počas svojej pracovnej cesty v USA stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Obaja štátnici absolvujú spoločné stretnutie v sobotu (17. 1.) o 15.30 h miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride.
Fico odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní. Vo Washingtone si naplánoval rokovanie s americkým ministrom energetiky Christopherom A. Wrightom. Následne sa slovenský premiér zúčastní na slávnostnom podpise dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Do Spojených štátov premiéra sprevádzajú aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).