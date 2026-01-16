Vyšetrovatelia mu pripisujú vinu za neodborné spochybňovanie mRNA vakcín v jeho oficiálnej správe o manažovaní pandémie.
Bratislavské krajské riaditeľstvo polície vznieslo obvinenie voči splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi za šírenie poplašnej správy. Kotlár potvrdil, že o kroku polície vie, hoci samotné obvinenie podľa vlastných slov ešte nevidel. „Je to na škodu, akurát sa otvoria nové a nové veci,“ vyjadril sa k situácii, informuje portál Plus 7 dní.
Vyšetrovanie manažovania pandémie COVID-19 začali policajti už v polovici októbra minulého roka, pričom Kotlár čelí viacerým trestným oznámeniam. Polícia vzniesla obvinenie na základe Kotlárovej oficiálnej správy.
V nej namiesto preverovania manažmentu pandémie skúmal zloženie vakcín a odporúčal plošný zákaz mRNA očkovacích látok.
Trestné oznámenie podal poslanec SaS Tomáš Szalay, podľa ktorého splnomocnenec šíril poplašnú správu a neodborne spochybňoval očkovanie. Kotlár pri svojich tvrdeniach vychádzal z posudku Sone Pekovej. Tá však momentálne čelí procesu, v ktorom úrady preverujú, či si udrží štatút znalkyne.
Vedci vyvrátili Kotlárove tvrdenia
Vláda v reakcii na situáciu poverila Biomedicínske centrum SAV vypracovaním vlastnej analýzy. Výsledky vedcov jednoznačne potvrdzujú, že očkovacia látka neumožňuje prepis cudzej DNA do ľudského genómu.
Samotný Peter Kotlár svoju správu odmieta zverejniť. Hoci ju použil ako dôkaz pri vlastnom trestnom oznámení, polícia jeho podanie ešte v novembri minulého roka vyhodnotila ako nedôvodné a vyšetrovanie zastavila.