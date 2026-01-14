Polícia žiada verejnosť o pomoc pri jej stotožnení
Polícia v Bratislave vyšetruje krádež hotovosti, ku ktorej došlo 7. januára večer v reštaurácii na Račianskej ulici. Neznámy páchateľ tam z bundy zavesenej na vešiaku ukradol obálku s hotovosťou vo výške 2 290 eur, informuje Polícia SR - Bratislavský kraj na sociálnej sieti.
Vyšetrovatelia majú k dispozícii videozáznam osoby, ktorá by mohla s prípadom súvisieť. Polícia preto žiada verejnosť o pomoc pri jej stotožnení. Každý, kto má informácie o osobe na zázname, jej pohybe alebo pobyte, môže zavolať na linku 158, navštíviť ktorékoľvek policajné oddelenie alebo napísať polícii správu na sociálnych sieťach.
