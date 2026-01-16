O prácu v závode na výrobu elektroniky príde viac ako 500 ľudí, čo potvrdilo aj nitrianske Ústredie práce.
Výrobca spotrebnej elektroniky Foxconn Slovakia zníži počet svojich pracovníkov v nitrianskom priemyselnom parku o stovky ľudí. Spoločnosť momentálne zamestnáva približne 1 200 interných zamestnancov, pričom prví z nich dostali výpovede už v decembri. Hromadné prepúšťanie v závode oficiálne potvrdilo aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Úrad práce v Nitre eviduje nahlásené hromadné prepúšťanie v oblasti výroby spotrebnej elektroniky (SK NACE 26400) od 7. novembra minulého roka. Spoločnosť v rámci neho ohrozuje prácu 509 zamestnancov. Úrad zároveň upozornil, že zákon o službách zamestnanosti mu nedovoľuje zverejňovať konkrétne informácie o zamestnávateľovi bez jeho súhlasu.
Samotný Foxconn situáciu bližšie nekomentoval. „Foxconn realizuje organizačné zmeny v súlade so zákonom, pričom chráni práva a záujmy svojich zamestnancov,“ uviedla firma vo svojom stanovisku.
História závodu v Nitre
Firma pôsobí v nitrianskom priemyselnom parku od roku 2007, kedy začínala pod názvom Sony Slovakia. Postupne však závod prešiel pod taiwanského giganta:
- 2010: Spoločnosť Sony vytvorila strategickú alianciu s taiwanským elektrotechnickým obrom Hon Hai Precision Industry (Foxconn).
- Jún 2010: Sony predala svoj väčšinový podiel v nitrianskom závode a spoločnosť zmenila názov na Foxconn Slovakia, spol. s r. o.