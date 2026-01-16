Tretí januárový pondelok so sebou tradične prináša nálepku najdepresívnejšieho dňa v roku.
Krátke dni, málo slnka, návrat do práce a prázdne peňaženky po sviatkoch. Tieto faktory vyslúžili tretiemu januárovému pondelku prívlastok najdepresívnejší deň v roku. Tento rok pripadá tzv. Blue Monday na 19. januára. Prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť Finax potvrdzuje, že práve peniaze tvoria pre Slovákov najčastejšiu bariéru k pocitu šťastia.
Zaujímavým zistením však je, že ľudia, ktorí investujú, pociťujú väčšie šťastie než zvyšok populácie. „Kombinácia psychickej záťaže, zimy a finančného tlaku zvyšuje stres a zhoršuje pohodu. V januári si ľudia naplno uvedomujú vianočné výdavky, čelia vyšším účtom za energie alebo citlivejšie vnímajú splátky úverov. To všetko negatívne ovplyvňuje ich finančnú aj celkovú psychickú pohodu,“ vysvetľuje šéfka PR Finaxu Linda Gáliková.
Prieskum definuje tri hlavné prekážky, ktoré Slovákom bránia v šťastí:
- Nedostatočný príjem (32 %)
- Vysoké náklady (24 %)
- Osobné zdravotné problémy (24 %)
Až šesť z desiatich opýtaných verí, že vyšší zárobok by im priniesol viac šťastia. Analytici Finaxu očakávajú, že mzdy tento rok porastú pomalšie ako vlani, približne na úrovni inflácie. Domácnosti si teda reálne finančne neprilepšia, iba si udržia svoju kúpyschopnosť. Do popredia sa preto dostáva osobná finančná disciplína.
„Tento rok musíme klásť dôraz na zodpovedné hospodárenie. Svoje výdavky by sme mali prehodnotiť najmä vtedy, ak na spotrebu dávame viac ako 40 % platu a na splátky úverov viac ako 30 % príjmu. Odporúčam zbaviť sa hlavne dlhov s úrokom nad 5 %. Finančný stres najlepšie zníži rezerva, ktorú si ideálne budujeme trvalým príkazom hneď po výplate,“ radí Gáliková.
Dáta potvrdzujú, že pravidelní investori pociťujú nižší stres a sú subjektívne spokojnejší. Záujem o vlastné financie, pravidelné sporenie a investovanie predstavujú najúčinnejšie zbrane proti finančnému stresu. Pomáhajú budovať stabilnejší a pokojnejší život nielen počas depresívneho januára, ale počas celého roka.