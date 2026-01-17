Hlavné témy
Katarína Jánošíková TASR
dnes 17. januára 2026 o 14:38
Čas čítania 1:03

VIDEO: V Dánsku vypukli masívne protesty. Demonštranti poslali Trumpovi jasný odkaz

VIDEO: V Dánsku vypukli masívne protesty. Demonštranti poslali Trumpovi jasný odkaz
Zdroj: X @Pelle Dragsted

Ulice dánskej metropoly zaplnili tisíce nespokojných ľudí, ktorí ostro odmietajú snahu Donalda Trumpa o získanie Grónska.

V dánskej metropole Kodaň v sobotu protestovali tisíce ľudí. Vyjadrili tak nesúhlas so snahou amerického prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko. Toto arktické územie s bohatými zásobami nerastov aktuálne patrí pod autonómnu správu Dánska.

Ľudia vyšli do ulíc po tom, čo Donald Trump v piatok varoval, že krajinám „môže zaviesť clá“, ak zablokujú jeho plány na prevzatie ostrova. Protest sa uskutočnil presne v čase, keď Kodaň navštívila delegácia amerického Kongresu zložená z demokratov aj republikánov.

Jednotné posolstvo z Dánska aj Grónska

Demonštranti pred kodaňskou radnicou mávali dánskymi a grónskymi vlajkami. Dav skandoval „Kalaallit Nunaat!“, čo v grónčine znamená názov tohto rozsiahleho ostrova. Na sociálnych sieťach potvrdili účasť tisíce ľudí, ktorí organizujú pochody nielen v Kodani, ale aj v mestách Aarhus, Aalborg, Odense či v grónskom hlavnom meste Nuuk.

Vysielame jasné a jednotné posolstvo: žiadame rešpekt ku grónskej demokracii a k základným ľudským právam,“ uviedlo na svojom webe združenie Uagut, ktoré zastupuje Grónčanov žijúcich v Dánsku.

Napätie na severe rastie

V hlavnom meste Nuuk naplánovali organizátori na 16:00 h sesterskú demonštráciu. Účastníci chcú vyjadriť protest proti „nezákonným plánom USA na prevzatie kontroly nad Grónskom“ a plánujú pochod priamo k americkému konzulátu.

Donald Trump dlhodobo pripisuje Grónsku zásadný význam pre bezpečnosť USA a pri jeho získavaní nevylúčil ani použitie sily. Európske krajiny už na žiadosť Dánska zareagovali a tento týždeň vyslali na najväčší ostrov sveta menšie vojenské jednotky.

17. januára 2026 o 13:43 Čas čítania 0:47 Petra Vlhová sa vracia na lyže, od lekárov dostala odporúčanie. Získa miestenku na olympijské hry? Petra Vlhová sa vracia na lyže, od lekárov dostala odporúčanie. Získa miestenku na olympijské hry?
17. januára 2026 o 12:03 Čas čítania 0:18 V priekope pri ceste našli mŕtve telo. Bratislavskí policajti dokumentujú miesto činu V priekope pri ceste našli mŕtve telo. Bratislavskí policajti dokumentujú miesto činu
17. januára 2026 o 11:27 Čas čítania 0:46 PREHĽAD: Koľko peňazí od štátu dostanú jednotlivé politické strany? PREHĽAD: Koľko peňazí od štátu dostanú jednotlivé politické strany?
