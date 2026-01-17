Ulice dánskej metropoly zaplnili tisíce nespokojných ľudí, ktorí ostro odmietajú snahu Donalda Trumpa o získanie Grónska.
V dánskej metropole Kodaň v sobotu protestovali tisíce ľudí. Vyjadrili tak nesúhlas so snahou amerického prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko. Toto arktické územie s bohatými zásobami nerastov aktuálne patrí pod autonómnu správu Dánska.
Ľudia vyšli do ulíc po tom, čo Donald Trump v piatok varoval, že krajinám „môže zaviesť clá“, ak zablokujú jeho plány na prevzatie ostrova. Protest sa uskutočnil presne v čase, keď Kodaň navštívila delegácia amerického Kongresu zložená z demokratov aj republikánov.
Jednotné posolstvo z Dánska aj Grónska
Demonštranti pred kodaňskou radnicou mávali dánskymi a grónskymi vlajkami. Dav skandoval „Kalaallit Nunaat!“, čo v grónčine znamená názov tohto rozsiahleho ostrova. Na sociálnych sieťach potvrdili účasť tisíce ľudí, ktorí organizujú pochody nielen v Kodani, ale aj v mestách Aarhus, Aalborg, Odense či v grónskom hlavnom meste Nuuk.
„Vysielame jasné a jednotné posolstvo: žiadame rešpekt ku grónskej demokracii a k základným ľudským právam,“ uviedlo na svojom webe združenie Uagut, ktoré zastupuje Grónčanov žijúcich v Dánsku.
Napätie na severe rastie
V hlavnom meste Nuuk naplánovali organizátori na 16:00 h sesterskú demonštráciu. Účastníci chcú vyjadriť protest proti „nezákonným plánom USA na prevzatie kontroly nad Grónskom“ a plánujú pochod priamo k americkému konzulátu.
Donald Trump dlhodobo pripisuje Grónsku zásadný význam pre bezpečnosť USA a pri jeho získavaní nevylúčil ani použitie sily. Európske krajiny už na žiadosť Dánska zareagovali a tento týždeň vyslali na najväčší ostrov sveta menšie vojenské jednotky.
Thousands and thousands of danes and greenlanders gathered in Copenhagen and other danish and greenlandic cities to send a clear signal to Trump: Hands Off Greenland❤️🇬🇱 #dkpol #greenland #handsoffgreenland pic.twitter.com/Y4xWCfvEet— Pelle Dragsted (@pelledragsted) January 17, 2026