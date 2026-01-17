Bratislavskí policajti od sobotného rána dokumentujú tragický nález na Lamačskej ceste.
Bratislavskí policajti vyšetrujú úmrtie muža neznámej totožnosti, ktorého telo našli v priekope na Lamačskej ceste. O prípade informoval krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Hliadky prijali informáciu o náleze tela v sobotu krátko po 9:15 h. Policajti na mieste aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony.
„Presné príčiny, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu muža, budú predmetom vyšetrovania,“ skonštatoval Szeiff. Kriminalisti sa teraz snažia zistiť nielen to, čo smrť spôsobilo, ale pracujú aj na overení mužovej totožnosti.
