Výpočet vychádza z príjmov v daňovom priznaní za rok 2024 a z nových hraníc vymeriavacieho základu.
Nová kalkulačka slúži na orientačný výpočet poistného pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené SZČO od 1. januára 2026. Po zadaní príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa daňového priznania za rok 2024 si živnostníci môžu overiť, akú sumu budú platiť na odvodoch v tomto roku. Kalkulačku zverejnila Sociálna poisťovňa na svojom webe.
Výpočet zohľadňuje nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy, ktoré platia vždy na celý kalendárny rok. Kým v roku 2025 je minimálny vymeriavací základ 715 eur a maximálny 15 730 eur, od roku 2026 sa tieto hranice zvyšujú na 914,40 eura, respektíve 16 764 eur. Výška vymeriavacieho základu sa nemení tým SZČO, ktorých základ určený k 1. júlu, prípadne k 1. októbru pri odklade daňového priznania, zostane v rozpätí od 914,40 do 15 730 eur.
Vymeriavací základ sa posudzuje vždy k rozhodujúcemu dátumu počas roka alebo pri opätovnom vzniku povinného poistenia. Kalkulačka má informatívny charakter a slúži ako pomôcka pre SZČO, ktoré si chcú vopred zistiť, či sa im výška poistného od januára 2026 zmení.