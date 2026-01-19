Spotrebiteľom odporúča zvýšenú opatrnosť, keďže nie je jasné, kto zájazdy zabezpečuje a či sú chránení pre prípad úpadku.
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje, že pri kontrole webu travelpremium.sk zistila viacero nejasností. Zájazdy sú ponúkané pod názvom Travel Premium, ktorý vystupuje ako cestovná agentúra, no z webu nie je jasné, kto je skutočný predajca ani ktorá cestovná kancelária zájazdy zabezpečuje.
Na stránke sa síce uvádza spoločnosť Travel Premium Club – Travel Concepts Limited so sídlom v Írsku, no pri konkrétnych zájazdoch chýbajú informácie o zodpovednej cestovnej kancelárii aj o ochrane klientov pre prípad jej úpadku. To je podľa inšpekcie vážny problém.
Spotrebiteľom sa odporúča rozmyslieť si kúpu dovolenky cez tento web
Doménu sa navyše nepodarilo jednoznačne prepojiť s konkrétnou firmou a prezentácia ponúk má znaky rizikového predaja, podobné prípadom z minulosti. Ako kontaktná adresa na Slovensku je uvedené Námestie SNP v Bratislave, tú však inšpekcia ešte preveruje.
Slovenská obchodná inšpekcia preto odporúča spotrebiteľom, aby si nákup zájazdov cez tento web dôkladne rozmysleli. Kontrola a zisťovanie totožnosti prevádzkovateľa naďalej pokračujú.