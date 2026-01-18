Irán zažíva jednu z najtragickejších kapitol svojej modernej histórie.
Iránske úrady potvrdili, že celoštátne masové protesty v krajine si vyžiadali životy najmenej 5 000 ľudí. Medzi obeťami figuruje aj 500 členov bezpečnostných zložiek. Agentúra Reuters priniesla tieto informácie v nedeľu s odvolaním sa na vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa.
Anonymný zdroj pre Reuters obvinil zo zabíjania „nevinných Iráncov“ teroristov a ozbrojených výtržníkov. Najviac obetí a najtvrdšie nepokoje podľa neho zaznamenali kurdské oblasti na severozápade Iránu, kde dlhodobo pôsobia kurdskí separatisti.
Predstaviteľ ďalej uviedol, že neočakáva prudký nárast konečného počtu obetí. Zároveň obvinil Izrael a zahraničné ozbrojené skupiny z toho, že demonštrantov v uliciach podporovali a vyzbrojovali. Iránska vláda pravidelne pripisuje vinu za domáce nepokoje vonkajším nepriateľom, najmä Izraelu, ktorý v júni 2025 podnikol na krajinu vojenské útoky.
Organizácie hlásia tisíce zadržaných
Americká organizácia HRANA (Human Rights Activists News Agency) v sobotu zverejnila vlastné štatistiky. Podľa jej údajov dosiahol počet obetí 3 308, pričom vyšetrovatelia preverujú ďalších 4 382 podozrivých úmrtí. Organizácia okrem toho potvrdila viac než 24 000 prípadov zadržania.
Nepokoje vypukli 28. decembra 2025. Vyvolal ich prudký pád iránskeho rialu a drastický nárast inflácie. Hoci sa protesty z Teheránu rozšírili do celej krajiny, po brutálnych zásahoch bezpečnostných zložiek tento týždeň postupne utíchli. Samotný najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu prvýkrát verejne priznal, že sily režimu počas protestov zabili tisíce ľudí.